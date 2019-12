Skriti dobrodelnež: 36 družinam poravnal zapadle račune za ogrevanje

Na idejo, da svoje sokrajane v mestu Gulf Breeze prikrajša za skrbi in jim polepša praznike, je podjetnik Michael Esmond prišel ob tem, ko je sam prejel decembrski račun za vodo in ogrevanje. Med prebiranjem višine stroškov je namreč opazil opozorilo, da bodo vsem z neporavnanimi obveznostmi ravno med prazniki izklopili dobavo plina in vode. V nadaljevanju je brez oklevanja poklical na mestno upravo in pristojnim povedal, da bi rad tem ljudem pomagal.

K tej gesti dobrote ga je spodbudilo tudi razmišljanje o lastni izkušnji, saj se je pred leti znašel v podobnem položaju. "Ker nismo mogli plačati stroškov ogrevanja, smo imeli vso zimo izklopljen plin," je med brskanjem po svoji preteklosti dejal 73-letni podjetnik in dodal, da je bila ravno tista zima ena najhladnejših v mestu Pensacola, kje je tedaj živel.