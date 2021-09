Skrivališče mehiškega kralja drog bodo podarili kot nagrado na loteriji

Hiša v mehiškem mestu Culician, ki jo je za skrivališče uporabljal nekdanji kralj drog Joaquin "El Chapo" Guzman, bo mehiška vlada podarila za nagrado nacionalni loteriji. Guzman je iz skrivališča pobegnil leta 2014, ko so ga obkrožile posebne policijske enote. Hiša danes ni več enaka kot prej, saj jo je pristojna državna institucija dala prenoviti.

Nadzorne kamere, ki so pokrivale vse kote zunanjosti hiše, so predstavniki mehiškega Državnega inštituta za vračanje ukradenega blaga ljudem dali odstraniti skupaj z luknjo pod kadjo, skozi katero je Joaquin Guzman, poznan kot El Chapo, imel prehod do mreže predorov. Skrivališče so tudi prepleskali z belo barvo in prenovili kopalnico, kjer je bila 'vstopna kad' v tunel, poroča Sky news.

icon-expand Skrivališče El Chapa v mestu Culiacan v Mehiki, ki ga bo mehiška vlada podarila kot nagrado nacionalni loteriji. FOTO: AP

Guzmanova svoboda leta 2014 je trajala le nekaj dni, dokler niso ponovno privihrali marinci, tokrat v stanovanje na obali v Mazatlanu – mehiškem letovišču v državi Sinaloa, navaja Sky news.

El Chapo si je takrat že zagotovil sloves drznih pobegov, saj je leta 2001 ušel iz enega od mehiških zaporov z najvišjo varnostjo. Julija 2015 je skušal pobegniti iz drugega strogo varovanega zapora. V tušu svoje celice je izkopal predor do odtoka in se z motorjem peljal po rovu, položenem skozi podzemno omrežje, še poroča Sky news.

icon-expand Srečke mehiške loterije

Skrivališče je imel tudi v kraju Los Mochis Posnetke druge hiše v obmorskem mehiškem kraju Los Mochis, kjer se je kralj drog prav tako skrival in na prvi pogled ni nič posebnega, je januarja 2016 objavila agencija AP, o čemer smo poročali tudi mi. Skrivališče je enonadstropno, stoji na vogalu ulice v soseski, priljubljeni med lokalnimi politiki. Kljub temu, da je skromno, pa je kar šest mesecev nudilo zavetje nekdanjemu mamilarskemu šefu, dokler vanj niso vdrle posebne policijske enote.

Sosedje so takrat povedali, da so slišali intenzivno streljanje, ki je trajalo okoli dve uri. Umrlo je pet ljudi, šest pa so jih aretirali. Guzman naj bi pobegnil in pretekel nekaj ulic, preden so ga možje postave dejansko prijeli.

icon-expand Skrivališče Joaquina Guzmana v obmorskem mehiškem kraju Los Mochis. FOTO: AP

El Chapo je bil predan ameriškim oblastem januarja 2017 Nekdanji vodja sinalojskega kartela prestaja zaporno kazen v menda najbolj varovanem zveznem zaporu ADX Florence v ameriški zvezni državi Kolorado. Leta 2019 so ga zaradi preprodaje drog in pranja denarja obsodili na dosmrtni zapor in še dodatnih 30 let zapora. Sojenje je razkrilo šokantne podrobnosti iz njegovega življenja – od tega, da je omamljal in posiljeval deklice, stare komaj 13 let, do hladnokrvnih načinov, s katerimi je pokončal nekdanje člane kartela in njihove nasprotnike.