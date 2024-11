Skrivalnice? 'Dodali so masivno jekleno konstrukcijo s težkim steklom'

Po njegovih besedah je nadstrešek klonil, ker so obstoječi armiranobetonski konzoli dodali masivno jekleno konstrukcijo s težkim steklom, pritrjeno na streho z jeklenimi profili. "To je privedlo do iztrganja sidra in lomljenja konzolnih nosilcev," je zapisal in dodal: "Zato je panika in se poudarja, da nadstrešek ni rekonstruiran". Objavil je fotografije s kraja nesreče, na katerih je obkrožil sporne dele konstrukcije.

Odgovorov ni, vsaj uradnih, ne, je pa na spletu završalo, ko se je oglasil gadbeni inženir in aktivist Danijel Dašić in pojasnil, kaj se je zgodilo v Novem Sadu, svoje trditve pa je podkrepil s fotografijami s prizorišča.

Podatkov o vzrokih nesreče še ni, opozicija in mediji v Srbiji pa trdijo, da je bila nedavna prenova Kolodvora izvedena v sumljivih okoliščinah. Železniška postaja v Novem Sadu je bila zgrajena leta 1964, v zadnjih letih pa je bila v kratkem času dvakrat prenovljena in dvakrat uradno odprta. Srbske železnice so takoj po včerajšnji tragediji sporočile, da nadstrešek ni bil del te prenove, nekateri mediji pa trdijo, da so pred tragedijo trdili drugače in se hvalili, da so v okviru rekonstrukcije postaje obnovili tudi sporni nadstrešek.

Nova.rs celo piše, da so se po družbenih omrežjih razširile tudi fotografije domnevnih sprememb v člankih na portalu gradnja.rs. Spremenili naj bi opis fotografije v besedilu o obnovi Železniške postaje. Pod fotografijo naj bi sprva pisalo, da gre za "nov jekleni nadstrešek", ta opis pa naj bi nato spremenili v "rekonstruirana železniška postaja".

Celoten projekt obnove je sicer zavit v tančico skrivnosti, saj kljub povpraševanju, mediji niso uspeli izvedeti podrobnosti pogodbe, sklenjene s kitajskim podjetjem, niti cene projekta. Novosadski Portal 021 je denimo od Železniške infrastrukture Srbije in tamkajšnjega ministrstva za gradbeništvo zahteval podatke o pogodbah in ceni del, a so z ministrstva odgovorili, da se kitajski izvajalci ne strinjajo s tem, da bi se takšni podatki razkrili javnosti. Med izgovori je bilo tudi, da "gre za širše naročilo", ki vključuje tudi dela na odseku železniške proge Novi Sad–Subotica–meja z Madžarsko, ki so jih prav tako izvajala kitajska podjetja.

Konzorcij kitajskih podjetij CRIC-CCCC je medtem po tragediji sporočil, da porušen kos stavbe ni bil predmet del v okviru obnove.