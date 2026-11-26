Tam je skupina 61 prosilcev za azil ostala tri leta. Leta 2024 je poročilo Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) ostro obsodilo razmere, v katerih so bili pridržani, in pozvalo k njihovi nujni premestitvi.

35-letni Kišant Peramalja je leta 2021 zapustil Indijo in poskušal zaprositi za azil v Kanadi. Kraljeva mornarica ga je skupaj z več deset drugimi šrilanškimi prosilci za azil rešila, ko je njihova ladja plula po Indijskem oceanu, poroča BBC. Nato so jih premestili na otok Diego Garcia na Britanskem ozemlju v Indijskem oceanu, kjer je britansko-ameriško vojaško oporišče.

Do konca leta 2024 je večina beguncev dobila dovoljenje za vstop v Združeno kraljestvo, Peramalja pa ne. Kot poroča BBC, je med pridržanjem zagrešil več kaznivih dejanj in bil obsojen v štirih primerih spolnega napada.

Združeno kraljestvo mu zaradi kazenskih obsodb ni dovolilo vstopa v Združeno kraljestvo, hkrati pa so priznali, da ga ne morejo vrniti na Šrilanko, kjer so ga kot najstnika mučili in spolno zlorabljali pripadniki vojske. Britansko sodišče je potrdilo odločitev vlade, da mu ne dovoli vstopa v državo, piše BBC.

Marca 2026 so se Maldivi strinjali, da ga sprejmejo za 30 dni. Nato so ga premestili v Esvatini, kjer se je njegovo že tako krhko duševno zdravje še poslabšalo. 13. septembra je storil samomor.

Premestitev Peramalje v Esvatini je predmet dogovora med Združenim kraljestvom in Esvatinijem. Britanska vlada naj bi se strinjala, da bo tri leta krila stroške Peramaljeve trajne preselitve, dogovor pa ni bil razkrit niti britanskemu parlamentu. Peramaljeva sestra je za BBC povedala, da tudi njegova družina ni vedela, da bo njegova preselitev v Esvatini trajna.

"Prvotni dogovor je bil začasen in namenjen zagotavljanju varnosti gospoda Peramalje, medtem ko je vlada Združenega kraljestva iskala dolgoročno rešitev za njegove okoliščine," je za Guardian povedala Thabile Mdluli, tiskovna predstavnica vlade Esvatinija.

Združeno kraljestvo ni pojasnilo, zakaj se je odločilo, da Peramaljo deportira v Esvatini. Sicer Esvatini že od leta 2025 sprejema več prosilcev za azil iz tretjih držav, ki jih države pošiljajo k njim.

"Varnost britanske javnosti bo vedno naša glavna prednostna naloga in še naprej bomo sprejemali odločitve, potrebne za zaščito britanskega prebivalstva," je za BBC povedal tiskovni predstavnik britanske vlade. "To vključuje tudi ukrepe za zagotovitev, da tuji storilci hudih kaznivih dejanj ne morejo vstopiti v Združeno kraljestvo."