Svetli način
Tujina

'Skrivni dogovor' ZDA in Rusije: 28 skupnih točk za konec vojne?

Washington, 19. 11. 2025 10.26 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
36

Ameriška vlada ob posvetovanju z Rusijo skrivaj pripravlja nov načrt za končanje vojne v Ukrajini, ob sklicevanju na navedbe tako ameriških kot ruskih predstavnikov poroča ameriški medij Axios. Prizadevanja za mir naj bi bila po poročanju Politica tudi tema obiska visokih predstavnikov ameriškega obrambnega ministrstva, ki se mudita v Kijevu.

Načrt v 28 točkah naj bi se navdihoval po tistem, ki ga je ameriški predsednik Donald Trump pripravil za končanje konflikta v Gazi in je bil medtem že potrjen tudi v Varnostnem svetu ZN.

Osredotočal naj bi se na štiri sklope – mir v Ukrajini, varnostna jamstva, varnost v Evropi in prihodnost ameriških odnosov z Rusijo in Ukrajino.

Na čelu njegovih priprav naj bi bil Trumpov posebni odposlanec Steve Witkoff, ki se je po navedbah ameriškega predstavnika o tem že pogovarjal z odposlancem ruskega predsednika Vladimirja Putina, Kirilom Dmitrijevim.

Steve Witkoff in Vladimir Putin
Steve Witkoff in Vladimir Putin FOTO: AP

Prav tako je Witkoff po navedbah ukrajinskega vira o načrtu v začetku tedna govoril s svetovalcem ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega za nacionalno varnost Rustemom Umerovim. V sredo naj bi se tudi z Zelenskim srečal v Istanbulu, a je pot tja preložil.

Poleg Ukrajincev sicer ameriška stran po poročanju Axiosa o novem načrtu obvešča tudi predstavnike evropskih držav.

Se ZDA in Rusija o končanju vojne dogovarjata na skrivaj?
Se ZDA in Rusija o končanju vojne dogovarjata na skrivaj? FOTO: AP

Prizadevanja za mir v Ukrajini so dobila nov zagon z letošnjo vrnitvijo Trumpa v Belo hišo, a so vmes zastala, saj je Rusijo doslej zavrnila vse pobude za ustavitev spopadov.

Prav spodbuda ukrajinskega vodstva k vnovičnim prizadevanjem v procesu naj bi bila po poročanju portala Politico tudi ena od tem trenutnega visokega obiska ameriškega Pentagona v Kijevu.

Po napadu na Harkov
Po napadu na Harkov FOTO: AP

Tja sta prispela znotraj obrambnega ministrstva za vojsko pristojen uradnik Dan Driscoll in načelnik generalštaba ameriške vojske Randy George, ki naj bi se od danes naprej sestajala z vojaškimi voditelji, poslanci in tudi predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Do obiska prihaja v obdobju ruske zaostritve napadov na Ukrajino, v kateri so tarča pogosto tudi civilni objekti. Ukrajina medtem skupaj z zahodnimi zaveznicami išče načine za nadaljnjo dobavo orožja državi.

ZDA in Ukrajina sicer pripravljata tudi dogovor o izmenjavi z droni povezanih tehnologij, kar bo po poročanju Politica prav tako tema pogovorov. Ukrajina se je namreč izkazala kot vodilna pri razvoju oboroženih dronov, ki so spremenili način bojevanja in imajo možnost zadeti tarče globoko na ruskem ozemlju.

zda ukrajina rusija vojna dogovor
KOMENTARJI (36)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Divji petelin
19. 11. 2025 12.02
+0
Vojne bo konec ko se tako odloči Vladimir, vse ostalo so nijanse…
ODGOVORI
1 1
Luigi Taveri II.
19. 11. 2025 11.59
+4
Zelenskemu ustreza tako stanje, ker bo moral pojasniti kam so izginile vse milijarde, če ga prej ne bo pospravil Zahod ali pa Ukrajinci sami. Pravi poraženec te vojne pa definitivno Nemčija in posledično EU. Pokrajine, ki so si z najbolj demokratično metodo samoodločile za samostojnost , pa ne more biti del pogajanj, niti tihih ne.
ODGOVORI
5 1
Bolfenk2
19. 11. 2025 11.58
+1
Je pa dejstvo da gre v Ukraini za vojno med Rusijo in Natom. Edino prva moža Rusije in Amerike se lahko dogovorita za mir in nihče drugi. Vsi ostali prišepetovalci delajo samo zgago in podaljšujejo vojno, v kateri vsak dan umirajo tisoči. Celotna EU pa trpi v gospodarski krizi zaradi sankcij.
ODGOVORI
3 2
Bolfenk2
19. 11. 2025 11.52
+3
Trump in Putin si edina iskreno prizadevata za mir v Ukraini. So pa njune napore že dvakrat ustavili jastrebi v EU in Ukraini, ki hočejo nadaljevati vojno. Pravilno, da so sankcije proti Rusiji ampak če hočemo mir moramo uvesti sankcije in embargo na izvoz orožja tudi za Ukraino. Potem bo tam hitro mir.
ODGOVORI
5 2
Darko32
19. 11. 2025 12.00
Ti si pa res blefer na kvadrat. PUTIN je svojim v DUMI navajal druačne podatke in ti sedaj govoriš, da se on zavzema za mir. Si pa res blefer na kvadrat.
ODGOVORI
0 0
JApajaDAja
19. 11. 2025 11.52
+3
kje je interes eu in voditeljev teh držav, da še sami stopijo k dogovoru za zaustavitev te morije...vsi samo čakajo kaj bo zaukazala pošast von der ursula in njena klika,ki uničuje narod eu ?
ODGOVORI
3 0
JAZsemTI
19. 11. 2025 11.52
+3
ZDA so režiser te polomije. Od potiskanja Ukrajine v NATO in posledično konflikt z Rusijo. ZDA in London so svojim imperialističnim pristopom zakuhali ta konflikt, kupili in nastavili ukrajinske marionete. Zdaj, ko zmanjkuje denarja in predvsem časa pa bi radi “ad hoc” premirje. NATOVA high-tech ropotija je zatajila proti ruski ognjeni moči. Ukrajinska vojska je razpadla in narod se je razbežal po svetu. Že prej nefunkcionalna država je v ruševinah in je praktično pred demografskim razpadom. NATO in EU pa še kar navijajo za vojno, ker jim je vseeno za Ukrajince. Njihov načrt je zrušiti Putina in se polastiti ruskih virov. Bojim se, da so se v svoji zblojenosti res pripravljeni spopasti z Rusijo. Ker jim je figo mar tudi za nas!!!
ODGOVORI
3 0
Rudi Dolenc
19. 11. 2025 11.51
+4
Ko se bodo ruske sile postavile na meje, kot jih je v anesiji postavil Putin in pa seveda jamstvu glede širitve NATA s strani ZDA, bo vojne konec, oziroma bodo prenehale vojne aktivnosti, in se bodo morali še marsikaj dogovorit, predvsem pa tudi o uporabi ruskega jezika, kar je bil velik del problemov na zasedenih območjih, lahko se dajo negativni glasovi, ampak dejstvo bo nazadnje tako kot sem zapisal
ODGOVORI
4 0
Zmaga Ukrajini
19. 11. 2025 11.46
-2
Iz te moke (spet) ne bo nobenega kruha. Prvič zato, ker je zraven (spet) Witkoff, ki tako kot trampelj nima pojma o pojmu, drugič pa zato, ker se spet kvazi nekaj dogovarjajo mimo Ukrajine in EU. Tretjič - razumnim tudi ni težko razumeti, da do konca vojne lahko pride v trenutku, ko okupator položi orožje. V tem primeru se je nacistični okupator namenil v boj do zadnjega mosskvića. Zdaj sploh ne gre za ničesar drugega več, kot samo še za politično in fizično preživetje putlerja. Ukrajina pa,... težko si pridobi toliko metkov, da bodo za vsakega mosskvića, ker dokler mosskovija pridno pošilja nov in nov kanonfutr v Ukrajino, se ta trudi učinkovito porabiti vse "metke". To je vsa realnost. Ko bo trampelj nehal tako hlepeti po medijski pozornosti in igral svetovnega klovna, in ko bo resnično delo opravila tiha diplomacija na obeh straneh, takrat bi bili morda res lahko kaj bližje koncu vojne. Tako pa je jasno, da je še daleč do tam, oz. ko bo mosskovija dokončno razpadla kot stara kanta. Itak je Ukrajincem tudi popolnoma jasno, da se mosskvići še nikoli niso držali nobenega dogovora, tako tudi ne dogovora iz Minska, ... niti ne sporazuma iz Budimpešte. Zato bo zanimivo videti kakšna varnostna jamstva jim lahko zagotovi oranžni klovn mimo teh, ki so jih že imeli in so bila očitno brezvezna.
ODGOVORI
1 3
Luigi Taveri II.
19. 11. 2025 11.51
+0
Nonaciste ima Ukrajina in so del redne ukrajinske vojske
ODGOVORI
2 2
Zmaga Ukrajini
19. 11. 2025 11.59
-2
Ti si res en zmešanec, ki nima pojma o pojmu.
ODGOVORI
0 2
Darko32
19. 11. 2025 12.05
Luigi Taveri II. Spet seješ propagando po EU. Daj seže enkrat resni in poglej, da nihče ne verjame tvoji ideoloiji. Ukrajinci so prijeli za orožje ker jihje RUS napadel in tukaj je konec zgodbe. Isto so govorili SRBI, ko so leta 1991 hoteli zasesti Slovenijo in so napadali naše, ki so branili svoja onjišča in svoje domove. Zato ti priporočam, da se enkrat naučiš ali ima pravico napadei braniti svoj dom. IMA. Zato je v UKRAJINI mao drugače.
ODGOVORI
0 0
JAZsemTI
19. 11. 2025 12.06
Zbudi se…
ODGOVORI
0 0
Luigi Taveri II.
19. 11. 2025 11.43
+1
Referendume za samostojnost Zahod ne jemlje kot nekaj dobrega, če nimajo sami ogromnih koristi od tega
ODGOVORI
2 1
marre
19. 11. 2025 11.43
-1
Še eden izmed neštetih kvazi dogovorov, ki ne bo peljal nikamor. Trump rabi to, da bo spet lahko haluciniral kako velik mirovnih je, Putler pa samo kupuje čas, ko njegova okupatorska zločinska vojska še naprej pustoši po Ukrajini..Vojne ne bo konec, dokler bo Putler lahko to financiral, brez kolapsa ekonomije, večje recesije, ki bi vodila v nestabilnost in nezadovoljstvo večine Rusov.. Dejstvo pa je, da je Rus najbolj opran, vajen totalitarnih režimov in represije in da je potrebno ogromno bede in revščine, da se upre in postavi za svoje interese.. Na nas je, da močno povečamo pomoč in pomagamo napadeni državi, ker kot vidimo, bi v primeru kolapsa Ukrajine vojno dobili na par sto km od Slovenije..
ODGOVORI
3 4
Luigi Taveri II.
19. 11. 2025 11.47
+1
Težko bo. Rusi jedo lubje in brez orožja osvobajajo pokrajine , ki so se z referendumom odločile za samostojnost brez neonacistov
ODGOVORI
2 1
Zmaga Ukrajini
19. 11. 2025 11.49
+0
Točno to,... trampelj ima noro potrebo po večni medijski pozornosti, ... in kajpak si želi dobiti Nobelovo nagrado za mir. Če drugega ne, mu je priznati njegovo zaslugo za končanje azerbajdžansko - albanske vojne.
ODGOVORI
1 1
gr?arica
19. 11. 2025 11.36
+3
Kar nekaj časa je Zelenski skliceval neke kvazi mirovne konference in zahod se jih je z veseljem udeleževal. Ruše so ignorirali oziroma govorili ,da se z njimi nimajo namena pogovarjati. Zeleni je celo sprejel zakon ,ki to prepoveduje. Rusi so večkrat jasno povedali katere točke morajo biti osnova za mirovna pogajanja. Vse po vrsti je Zelenski zavrnil ob asistenci in nagovarjanju zahoda. Tudi sedaj ni kaj bistveno drugače. Vse dokler bo tako se Rusiji res nima smisla pogajati,ker zahod in Zelenski se ne bi pogajala....Zeleni bi rad ,da Putin pred njim podpiše kapitulacijo. No na koncu bo obratno.....nam pa bodo ostale silne miljarde ukrajinskih pufov...le te bomo odplačali iz svojih žepov. Uršula ,Kalasova Makrom in ostali ob tem ne bodo finančno trpeli. Pa tudi naš Golob ali Janša ne bosta tega čutila. Mi pa vsekakor.
ODGOVORI
4 1
Luigi Taveri II.
19. 11. 2025 11.35
+2
Ameriški kongres je velikodušno odobril PRODAJO ameriškega orožja Ukrajini...mi pa bomo samo plačali
ODGOVORI
3 1
Dragica Cegler
19. 11. 2025 11.30
+7
Skrivni ali ne,baj že bo,kakršenkoli.Jer he dovolj pumpanja našega denarja v to skorumpirano Ukrajino.
ODGOVORI
8 1
gozdar1
19. 11. 2025 11.24
-1
Putin ni za nobene kompromise, tu se vsa prizadevanja končajo in je osnovni razlog da vojna še traja.
ODGOVORI
4 5
Luigi Taveri II.
19. 11. 2025 11.30
+6
Lepo je povedano kaj ni sprejemljivo za Rusijo že pred vojno , kar je v bistvu osnovni razlog tudi, da se je začela ampak ukrajinski neonacisti so to ignorirali
ODGOVORI
8 2
x2f3y1q0đ5
19. 11. 2025 11.35
-2
A to, da Rusija na silo zadrzuje drzave, da mu ne pobegnejo na zahod? To glede NATO in orozja na mejah je pa v teh casih, ko lahko iz kateregakoli konca sveta zadanes cilj le navadna patetika...
ODGOVORI
0 2
gr?arica
19. 11. 2025 11.37
+1
Ti pa si veliko tega v zadnjih letih spregledal. Kar nazaj v hosto....in drži se svojih bukev
ODGOVORI
1 0
but_the_ppl_are_retarded
19. 11. 2025 11.17
+4
Skrivnost ali ne... Eni smo to ponavljali že lep čas. So očitno demonstracije novih razvojnih dosežkov dosegle svoje.
ODGOVORI
5 1
hansola
19. 11. 2025 11.14
-4
ZDA nima tle nobene besede, lahk se Rusi pa ZDA dogovorijo kar čjo, brez Evrope pa Ukrajine v dogovoru si lahk vse skupi porinejo v komunajzarsko rt. Vse to je pa še dodatna voda na mlin Evropi, ki bo potamanla ZDA v industriji orožja, pol bojo pa še tiste pokvarjene F35 uporabljali sam še v Severni Koreji.
ODGOVORI
6 10
MathewM
19. 11. 2025 11.42
+1
hecn si. Kdo na svetu pa sploh še upošteva EU, kaj šele Ukraino.
ODGOVORI
1 0
Blue Dream
19. 11. 2025 11.10
+5
Nemčija ne bo zadovoljna
ODGOVORI
9 4
VladdyDaddy
19. 11. 2025 11.04
+9
Skrivno ali ne, bi bil čas da se dogovorijo tako da se lahko neha zasipanje ukrajine z evropskim denarjem in vsa inflacija povezana s tem
ODGOVORI
12 3
but_the_ppl_are_retarded
19. 11. 2025 11.18
+6
Če je Urzjula rekla, da je podpiranje (do bridkega konca) cenejše, kot, da priznamo, da je RF zmagala. 🤡🤡🤡🤡🤡
ODGOVORI
8 2
MathewM
19. 11. 2025 11.04
+3
Seveda morate zavajati. RU ni nikoli "zavrnila vse pobude za ustavitev spopadov", je pa zavrnila brezpogojno zaustavitev spopadov, saj je vedela, da bi nasprotna stran to izkoristila za okrepitev položaja. Je pa glede govoric verjetno res nekaj na tem skrivnem dogovoru, saj se sklada z lansiranjem podkupovalne afere Ukrajinskih uradnikov in Zelenskyja. Seveda je slednje lansiral zahod, ki ve za vse svinjarije te skorumpirane države, z namenom, da zatre vsakršen odpor glede dogovora.
ODGOVORI
8 5
Slash
19. 11. 2025 11.03
+0
Bravo Trump ! Še ena vojna, ki jo bo končal. Res bi si zaslužil Nobelovo nagrado za mir !
ODGOVORI
4 4
hansola
19. 11. 2025 11.11
+0
KAtero pa je končal a si bolan? NOBENE.
ODGOVORI
2 2
