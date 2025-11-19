'Skrivni dogovor' ZDA in Rusije: 28 skupnih točk za konec vojne?

Načrt v 28 točkah naj bi se navdihoval po tistem, ki ga je ameriški predsednik Donald Trump pripravil za končanje konflikta v Gazi in je bil medtem že potrjen tudi v Varnostnem svetu ZN.
Osredotočal naj bi se na štiri sklope – mir v Ukrajini, varnostna jamstva, varnost v Evropi in prihodnost ameriških odnosov z Rusijo in Ukrajino.
Na čelu njegovih priprav naj bi bil Trumpov posebni odposlanec Steve Witkoff, ki se je po navedbah ameriškega predstavnika o tem že pogovarjal z odposlancem ruskega predsednika Vladimirja Putina, Kirilom Dmitrijevim.
Prav tako je Witkoff po navedbah ukrajinskega vira o načrtu v začetku tedna govoril s svetovalcem ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega za nacionalno varnost Rustemom Umerovim. V sredo naj bi se tudi z Zelenskim srečal v Istanbulu, a je pot tja preložil.
Poleg Ukrajincev sicer ameriška stran po poročanju Axiosa o novem načrtu obvešča tudi predstavnike evropskih držav.
Prizadevanja za mir v Ukrajini so dobila nov zagon z letošnjo vrnitvijo Trumpa v Belo hišo, a so vmes zastala, saj je Rusijo doslej zavrnila vse pobude za ustavitev spopadov.
Prav spodbuda ukrajinskega vodstva k vnovičnim prizadevanjem v procesu naj bi bila po poročanju portala Politico tudi ena od tem trenutnega visokega obiska ameriškega Pentagona v Kijevu.
Tja sta prispela znotraj obrambnega ministrstva za vojsko pristojen uradnik Dan Driscoll in načelnik generalštaba ameriške vojske Randy George, ki naj bi se od danes naprej sestajala z vojaškimi voditelji, poslanci in tudi predsednikom Volodimirjem Zelenskim.
Do obiska prihaja v obdobju ruske zaostritve napadov na Ukrajino, v kateri so tarča pogosto tudi civilni objekti. Ukrajina medtem skupaj z zahodnimi zaveznicami išče načine za nadaljnjo dobavo orožja državi.
ZDA in Ukrajina sicer pripravljata tudi dogovor o izmenjavi z droni povezanih tehnologij, kar bo po poročanju Politica prav tako tema pogovorov. Ukrajina se je namreč izkazala kot vodilna pri razvoju oboroženih dronov, ki so spremenili način bojevanja in imajo možnost zadeti tarče globoko na ruskem ozemlju.
