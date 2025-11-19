'Skrivni dogovor' ZDA in Rusije: 28 skupnih točk za konec vojne?

Ameriška vlada ob posvetovanju z Rusijo skrivaj pripravlja nov načrt za končanje vojne v Ukrajini, ob sklicevanju na navedbe tako ameriških kot ruskih predstavnikov poroča ameriški medij Axios. Prizadevanja za mir naj bi bila po poročanju Politica tudi tema obiska visokih predstavnikov ameriškega obrambnega ministrstva, ki se mudita v Kijevu.

Načrt v 28 točkah naj bi se navdihoval po tistem, ki ga je ameriški predsednik Donald Trump pripravil za končanje konflikta v Gazi in je bil medtem že potrjen tudi v Varnostnem svetu ZN. Osredotočal naj bi se na štiri sklope – mir v Ukrajini, varnostna jamstva, varnost v Evropi in prihodnost ameriških odnosov z Rusijo in Ukrajino. Na čelu njegovih priprav naj bi bil Trumpov posebni odposlanec Steve Witkoff, ki se je po navedbah ameriškega predstavnika o tem že pogovarjal z odposlancem ruskega predsednika Vladimirja Putina, Kirilom Dmitrijevim.

Steve Witkoff in Vladimir Putin FOTO: AP icon-expand

Prav tako je Witkoff po navedbah ukrajinskega vira o načrtu v začetku tedna govoril s svetovalcem ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega za nacionalno varnost Rustemom Umerovim. V sredo naj bi se tudi z Zelenskim srečal v Istanbulu, a je pot tja preložil. Poleg Ukrajincev sicer ameriška stran po poročanju Axiosa o novem načrtu obvešča tudi predstavnike evropskih držav.

Se ZDA in Rusija o končanju vojne dogovarjata na skrivaj? FOTO: AP icon-expand

Prizadevanja za mir v Ukrajini so dobila nov zagon z letošnjo vrnitvijo Trumpa v Belo hišo, a so vmes zastala, saj je Rusijo doslej zavrnila vse pobude za ustavitev spopadov. Prav spodbuda ukrajinskega vodstva k vnovičnim prizadevanjem v procesu naj bi bila po poročanju portala Politico tudi ena od tem trenutnega visokega obiska ameriškega Pentagona v Kijevu.

Po napadu na Harkov FOTO: AP icon-expand