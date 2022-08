Hrvati se pripravljajo na skupno evropsko valuto, ki jo bodo sprejeli z vstopom v leto 2023. A brez težav ne gre. Številni trgovci in ponudniki storitev namreč iščejo načine, kako bi z uvedbo nove valute zaobšli čim več pravil in z neutemeljenimi podražitvami čim več zaslužili. Zato bodo pristojni med trgovske police prihodnji teden poslali skrivne kupce, ki bodo preverjali vse vidike prehoda na evro in še veliko več od tega.