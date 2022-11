Skrivni nočni let iz Moskve v Teheran: 140 milijonov evrov v zameno za drone?

Slednji tudi poudarja, da Iran s tem ni pridobil le večjega števila raket, ampak tudi možnost, da modele podrobneje preuči ter jih morda celo kopira. "Izdelali bi lahko svoje različice in jih uporabili v prihodnjih spopadih," je izpostavil. Podobno naj bi Irančani storili že leta 2011, ko so zajeli ameriški dron. Z njegovim preučevanjem naj bi razvili kamikaze. Iran naj bi se tako za sodelovanje z Rusijo odločil, saj z njihovo pomočjo prejema vpogled v zahodno tehnologijo.

20. avgusta naj bi v zgodnjih jutranjih urah na teheranskem letališču pristalo rusko vojaško letalo Iljušin Il-76. Na njem pa se je skrivala posebna pošiljka ruske vlade, in sicer 140 milijonov evrov ter tri različni modeli oborožitve – britanska protitankovska raketa NLAW, ameriško protitankovsko raketno strelivo Javelin in protiletalske rakete Stinger, je za Sky news potrdil neimenovani vir.

Droni, ki jih Rusiji dobavlja zaveznica, pa imajo veliko težo na bojišču, zato mnoge vojaške analitike skrbi, kaj bi dodatna pošiljka pomenila za napredovanje ukrajinske vojske. "Iranska brezpilotna letala so ključni del ruskega bojevanja," je izpostavil raziskovalec na britanskem inštitutu za obrambo Justin Bronk . Dodal je, da bi bili Rusi brez njih manj uspešni. Ukrajinski veleposlanik v Združenem Kraljestvu Vadim Pristajko se z njim strinja in poudarja, da bi nova oboroževanja z iranskimi droni predstavljala resnično grožnjo. "Če bo Iran zagotovil veliko število, bomo imeli resne težave," je tudi poudaril. Rusija uporabo dronov zanika.

S pošiljko je sicer Rusija Iranu odplačala svoj dolg za dobavo več kot 160 brezpilotnih letal, med katerimi naj bi pri več kot 100 šlo za t. i. kamikaze – drone, ki se ob stiku s ciljem razstrelijo. Domnevno sta Teheran in Moskva v preteklih dneh sklenili nov posel v vrednosti 200 milijonov evrov, je tudi trdil vir in dodal, da "bo v Iran tako kmalu prišla nova pošiljka".

Iran pa trditve vira, da so z Rusijo sklenili novo pogodbo, zavrača. V soboto je sicer iranski zunanji minister Hossein Amirabdollahian dejali tudi, da so Rusiji drone dostavili že pred začetkom vojne. Nasprotno pa so ZDA, Združeno Kraljestvo in Francija prepričane, da Iran z dobavo nadaljuje tudi v času vojne, nimajo pa potrjenih podatkov o številu oboroževalnih enot. A dobro obveščeni vir trdi, da poseduje tudi te podatke. Iran je Moskvi dobavil 100 brezpilotnih letal Shahed-136 ('kamikaz'), 60 manjših dronov Shahed-131 ter ter šest brezpilotnih letal Mohajer-6, ki strelivo odvržejo in se ne razstrelijo.