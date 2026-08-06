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'Skrivni' otok na Hrvaškem raj za svingerje?

Zagreb, 06. 08. 2026 07.35 pred 39 minutami 2 min branja 7

Avtor:
A.K.
Ljubezen na morju

Spletni videoposnetek je sprožil val zanimanja za otok Obonjan, kjer naj bi se po poročanju uporabnikov odvijala srečanja svingerjev.

Otok Obonjan v šibeniškem arhipelagu naj bi bil v zadnjih letih gostitelj mednarodnih dogodkov za odrasle. Svingerji z vsega sveta vsako leto prihajajo na ta hrvaški otok, poroča Net.hr.

Zgodba o takšnih srečanjih je postala viralna po objavi para Ash & Tanya na Instagramu. V videoposnetku trdita, da na Hrvaškem obstaja 'skrivni otok', ki za nekaj dni postane raj za pripadnike tako imenovanega 'lifestyle' gibanja. "Ljudje, na Hrvaškem obstaja skrivni otok, ki se vsako leto za dva tedna spremeni v raj za svingerje," sta povedala v videu, ki je kmalu pritegnil številne komentarje.

Hrvaška obala, morje, splošna
Hrvaška obala, morje, splošna
FOTO: Bobo

Gre za otok Obonjan v šibeniškem arhipelagu, ki je v zadnjih letih gostitelj mednarodnih dogodkov za odrasle udeležence iz skupnosti lifestyle. Odkar je mesto Šibenik pred približno desetimi leti otok za 42 let oddalo v koncesijo podjetju Obonjan Rivijera oziroma britanskemu investitorju Sound Channel, je med domačini pogosto slišati, da nihče več ni povsem prepričan, kaj se na otoku dogaja in kdo vse ga obiskuje, poroča Slobodna Dalmacija.

Kot je razkril par, naj bi šlo za dogodek "Spicy Island Croatia". Na uradni spletni strani dogodka so že odprli rezervacije za prihodnje leto. Program bo potekal v dveh terminih: od 27. junija do 1. julija ter od 2. do 6. julija. Organizatorji napovedujejo približno 600 udeležencev na zasebnem otoku v okviru petdnevnega programa. Cene nastanitve se začnejo pri 1.599 evrih za šotor za dve osebi, medtem ko gozdne hišice in apartmaji s pogledom na morje stanejo tudi več kot 3.000 evrov.

Obonjan svingerji Hrvaška Šibenik turizem

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KOMENTARJI7

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96bimBo
06. 08. 2026 08.26
Enkratna priložnost za okužbo.
Odgovori
+1
1 0
čevapgpt
06. 08. 2026 08.24
poceni.
Odgovori
0 0
Observatore kita
06. 08. 2026 08.22
In
Odgovori
0 0
Pajo_36
06. 08. 2026 08.12
Oh, zakaj pa ne. Itak smo ratali tolk sterilna družba, da je vse ratalo že kr neki. Naj uživajo, če jim je cool.
Odgovori
+4
4 0
Mali medo
06. 08. 2026 08.04
Pri nas pa v parlamentu. Se ne ve kdo koga je..
Odgovori
+0
2 2
Grmicek
06. 08. 2026 08.07
Kaj ima otok Obonjan, veze z našim parlamentom? Nekateri ste res mal usekani z politiko!
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+2
2 0
Pajo_36
06. 08. 2026 08.12
S politiko S ! Pa ni GDO, ampak KDO.
Odgovori
+1
1 0
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