'Skrivni' otok na Hrvaškem raj za svingerje?

Otok Obonjan v šibeniškem arhipelagu naj bi bil v zadnjih letih gostitelj mednarodnih dogodkov za odrasle. Svingerji z vsega sveta vsako leto prihajajo na ta hrvaški otok, poroča Net.hr.
Zgodba o takšnih srečanjih je postala viralna po objavi para Ash & Tanya na Instagramu. V videoposnetku trdita, da na Hrvaškem obstaja 'skrivni otok', ki za nekaj dni postane raj za pripadnike tako imenovanega 'lifestyle' gibanja. "Ljudje, na Hrvaškem obstaja skrivni otok, ki se vsako leto za dva tedna spremeni v raj za svingerje," sta povedala v videu, ki je kmalu pritegnil številne komentarje.
Gre za otok Obonjan v šibeniškem arhipelagu, ki je v zadnjih letih gostitelj mednarodnih dogodkov za odrasle udeležence iz skupnosti lifestyle. Odkar je mesto Šibenik pred približno desetimi leti otok za 42 let oddalo v koncesijo podjetju Obonjan Rivijera oziroma britanskemu investitorju Sound Channel, je med domačini pogosto slišati, da nihče več ni povsem prepričan, kaj se na otoku dogaja in kdo vse ga obiskuje, poroča Slobodna Dalmacija.
Kot je razkril par, naj bi šlo za dogodek "Spicy Island Croatia". Na uradni spletni strani dogodka so že odprli rezervacije za prihodnje leto. Program bo potekal v dveh terminih: od 27. junija do 1. julija ter od 2. do 6. julija. Organizatorji napovedujejo približno 600 udeležencev na zasebnem otoku v okviru petdnevnega programa. Cene nastanitve se začnejo pri 1.599 evrih za šotor za dve osebi, medtem ko gozdne hišice in apartmaji s pogledom na morje stanejo tudi več kot 3.000 evrov.
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