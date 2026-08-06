'Skrivni' otok na Hrvaškem raj za svingerje?

Otok Obonjan v šibeniškem arhipelagu naj bi bil v zadnjih letih gostitelj mednarodnih dogodkov za odrasle. Svingerji z vsega sveta vsako leto prihajajo na ta hrvaški otok, poroča Net.hr.

Zgodba o takšnih srečanjih je postala viralna po objavi para Ash & Tanya na Instagramu. V videoposnetku trdita, da na Hrvaškem obstaja 'skrivni otok', ki za nekaj dni postane raj za pripadnike tako imenovanega 'lifestyle' gibanja. "Ljudje, na Hrvaškem obstaja skrivni otok, ki se vsako leto za dva tedna spremeni v raj za svingerje," sta povedala v videu, ki je kmalu pritegnil številne komentarje.