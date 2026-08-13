Skrivni pobeg: Trump in Hegseth na manjšem letalu, Rubio na Air Force One

Po koncu julijskega vrha Nata v Ankari se je ameriški predsednik vkrcal na starejši Air Force One, a naj bi ga takoj zatem skrili v vozilo za dostavo hrane in ga prepeljali na tretje, manjše letalo. Na tem manjšem letalu, ki je letelo v Veliko Britanijo, so bili tudi nekateri njegovi člani kabineta. Med njimi Natalie Harp, izvršna pomočnica, ki Trumpa redno spremlja na potovanjih, Dan Scavino, namestnik vodje kabineta Bele hiše, in Walt Nauta, direktor operacij v Ovalni pisarni, ki prav tako pogosto potuje s predsednikom, piše CNN.

Donald Trump se je izkrcal iz enega letala in vkrcal na drugega. FOTO: AP

Minister za obrambo Pete Hegseth je prav tako potoval s predsednikom na manjšem letalu C-32A, ki je vzletelo iz Ankare, medtem ko so minister za zunanje zadeve Marco Rubio, minister za finance Scott Bessent in namestnik vodje kabineta Stephen Miller ostali na večjem letalu. Večina potnikov na letalu ni vedela, da Trumpa ni več na krovu. Analiza videoposnetka, ki jo je objavil CNN, je pokazala, da so uradniki na letališču v Ankari tovornjak za dostavo hrane začeli nameščati ob bok letala Air Force One, še preden je predsednikova kolona prispela na ploščad.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Tovornjaki za dostavo hrane ob boku Air Force One v Ankari AP

Tovornjaki za dostavo hrane ob boku Air Force One v Ankari AP

Tovornjaki za dostavo hrane ob boku Air Force One v Ankari AP

Tovornjaki za dostavo hrane ob boku Air Force One v Ankari AP







Odločitev za ta skrivni načrt in premik predsednika ter njegovih najbližjih članov kabineta naj bi bila sprejeta zaradi konkretne grožnje letalu Air Force One s strani Irana. Grožnja se je pojavila zadnji dan julijskega vrha Nata v Turčiji in je bila dovolj konkretna, da so se uradniki bali, da bi bilo Trumpovo življenje v izjemno veliki nevarnosti, če bi državo zapustil bodisi z nekdanjim letalom Air Force One bodisi z letalom, ki ga je podaril Katar in s katerim je odletel na vrh.