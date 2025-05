Skrivni rehabilitacijski 'zapori' za neposlušne ženske

Skupine za človekove pravice, kot je ALQST, opozarjajo, da zavodi služijo predvsem kot centri za pridržanje mladih žensk in deklet, ki so jih njihovi moški skrbniki obtožili neposlušnosti. Njihova preiskava tovrstnih ustanov je pokazala razširjeno zlorabo in zanemarjenje, podhranjenost, slabo zdravstveno stanje in higieno, nadlegovanje in brutalnost. V zadnjih letih naj bi več žensk zaradi slabih razmer storilo samomor.

Tovrstne ustanove v Savdski Arabiji obstajajo že od 60. let prejšnjega stoletja, sprva pa so jih tamkajšnje oblasti predstavile kot rehabilitacijska zatočišča za ženske, obtožene ali obsojene določenih kaznivih dejanj. Tam običajno bivajo mlada dekleta in ženske med 7. in 30. letom starosti.

"To je zapor, ne rehabilitacijski center, kot mu radi rečejo. Kličejo te po številkah. Številka 35, pridi sem. Ko je ena od deklet povedala svoj priimek, so jo bičali. Če ne molijo, jih bičajo. Če jo najdejo samo z drugo žensko, jo bičajo in obtožijo, da je lezbijka. Pazniki se zberejo in opazujejo, kako bičajo dekleta," je za Guardian povedala Al-Yahia, ki danes živi v izgnanstvu.

Še ena Savdijka, ki je želela ostati anonimna, je za časnik povedala, da se je v eni od tovrstnih ustanov znašla po tem, ko jo je pretepel oče. Naslednji dan je osebje poklicalo njenega očeta. "Oba so prosili, naj zapiševa svoje pogoje. Prosila sem, da me ne pretepa ali sili v poroko in da mi dovoli delati. Oče je zahteval, da spoštujem vse, da nikoli ne zapustim hiše brez dovoljenja in da me vedno spremlja moška oseba. Iz strahu sem podpisala pogodbo," je razkrila.

A ko se je vrnila domov, se je zloraba nadaljevala, zato je bila prisiljena pobegniti. "Spomnim se, da sem bila popolnoma sama in prestrašena. Počutila sem se kot ujetnica v lastnem domu, brez kogarkoli, ki bi me zaščitil, nihče me ni branil. Zdelo se mi je, kot da moje življenje ni pomembno, kot da tudi če se mi zgodi kaj groznega, nikomur ne bi bilo mar," je dodala.

Po podatkih ALQST ženske iz ustanov izpustijo le pod nadzorom moškega družinskega člana. Če nihče od njih ni pripravljen prevzeti odgovornosti, ostanejo zaprte.

Savdske oblasti podatke o tovrstnih objektih redko javno objavljajo. Leta 2016 je bilo v sedmih takšnih ustanovah pridržanih 233 deklet.