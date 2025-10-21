Skrivno nočno nakupovanje v Tel Avivu: zaklenjena vrata, zaseženi mobilni telefoni

V nedeljo zvečer ob 22. uri, ko se je zaključil uradni delovni čas najstarejšega nakupovalnega središča v Tel Avivu, so izbranim lastnikom trgovin tiho naročili, naj pustijo vrata odprta. Vse ostale stranke so pospremili ven, k bleščečim izložbenim oknom pa so prišli ljudje, ki po nakupih niso šli že dve leti. V svojih omarah nimajo več stvari, ki bi jim bile prav, stara oblačila plešejo na njih, ker so izgubili toliko kilogramov. V podzemnih tunelih so bili ujeti 738 dni.

Ko je Izrael pred dobrim tednom bučno proslavil izpustitev še zadnjih 20 živih talcev iz Gaze, so jih zgrozile podobe mož, ki so prišli iz ujetništva. Slike prej in potem so kazale veliko razliko, izguba teže je bila očitna.

V nakupovalnem središču Ayalon, ki je leta 1985 z velikim nakupovalnim kompleksom zunaj mestnega središča in parkiriščem okoli njega postal prvi tovrstni v Izraelu, so se odločili, da jim bodo skušali kar se da olajšati vrnitev v vsakdanje življenje. Zanje so priredili skrivno nočno nakupovanje.

V nedeljo zvečer so vse stranke ob zaprtju pospremili ven, nato pa v poslopje spustili preživele talce in njihove družine, piše JFeed, ki objavlja zgodbe za judovsko in proizraelsko občinstvo po svetu ter povezuje angleško govoreče Jude z novicami iz Izraela.

Izbranim trgovinam so naročili, naj zanje odprejo svoja vrata, zaposleni pa so se morali zavezati k molčečnosti, zasegli so jim tudi mobilne telefone, da bi kupci lahko ohranili zasebnost brez kamer. Vodstvo nakupovalnega središča je preživelim podarilo nakupovalne bone za osnovne potrebščine. "Iz ujetništva so se vrnili shujšani. Nimajo oblačil, čevljev ali celo spodnjega perila, ki bi jim ustrezalo," je za omenjeni medij povedal nekdo od prisotnih.

Med odprtimi trgovinami navajajo American Eagle, H&M, Story, Foot Locker, Fox Home. Nakupovanje je bilo očitno uspešno, vir pa se je pošalil: "Recimo le, da morajo zdaj vse verige ponovno založiti svoje police." Da bi ohranili energijo med triurnim brskanjem po policah, je skrbela veriga kavarn Landwer, ki je kupce gostila z brezplačno hrano in pijačo.

Nočni nakupovalni izlet je trajal tri ure, udeležilo pa se ga je 18 od 20 preživelih talcev, ki so se 13. oktobra letos vrnili po več kot dveh letih. Ti se po hospitalizaciji in obsežnih zdravniških pregledih zdaj počasi vračajo na svoje domove, kjer jim prirejajo bučne sprejeme.

"Celoten obisk je bil skrbno skrit, da bi spoštovali njihovo zasebnost in se izognili morebitnemu razburjenju. Zdaj potrebujejo svoj mir. Vrniti se morajo k običajnim stvarem, preživljanju časa z družino," je vir organizirano nakupovanje opisal kot korak k postopnemu vračanju k normalnemu življenju.

