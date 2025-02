Skrivno razmerje z vlomilcem policistko stalo službe in svobode

Natasha Conneely je bila maja 2023, ko so jo razkrinkali, del policijske enote v Bedfordshiru na vzhodu Anglije. Njeni nadrejeni so na njenem telefonu odkrili sporočila, ki si jih je izmenjala z moškim, in sprožili preiskavo.

Ta je pokazala, da je mesec dni pred tem Conneely odstranila elektronsko sledilno napravo, ki jo je imel storilec nameščeno na nogi, da bi jo lahko obiskal na njenem domu. V sistemu je nato poskrbela, da niso izsledili njegove lokacije. Z vlomilcem sta ob drugi priložnosti skupaj prenočila tudi v hotelu v Leedsu.

Zdaj že nekdanja policistka je dejanje priznala, sodišče pa jo je v petek obsodilo na 18 mesecev zapora.