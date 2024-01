Skrivno srečanje skrajne desnice in neonacistov, Scholz besen

Poleg njih so se srečanja udeležili še neonacisti iz vse Nemčije in Avstrije, vključno z vsaj enim članom rasistične skupine Generation Identity. Sodelovala naj bi celo dva člana desnosredinske stranke Krščanski demokrati (CDU).

Predstavljajo se kot domoljubno gibanje in trdijo, da so nenasilni. Uporabljajo simbol, ki predstavlja špartanske ščite v bitki pri Termopilah, ko so se Evropejci uprli perzijski vojski.

Skupina Generation Identity je ena najhitreje rastočih in najvidnejših skrajno desničarskih gibanj v Evropi. Organizacija je bila ustanovljena v Franciji, zdaj pa ima podružnice v številnih evropskih državah, vključno z Italijo, Avstrijo, Nemčijo in Veliko Britanijo. Skupina, ki ima ves deset tisoč sledilcev, zagovarja obrambo tega, kar vidijo kot kulturo in identiteto belih Evropejcev.

Razprava naj bi vključevala predvsem remigracijo, torej odstranitev ljudi s tujim etničnim poreklom, tudi če so državljani Nemčije. Glede načrta ni bilo zadržkov, zbrani so se vsi strinjali, da je to neizogibno, dvomi so se pojavljali le o tem, kako bi ta načrt izvedli.

Stranka AfD sicer načeloma zavrača remigracijo. Toda v zadnjem času so določeni poslanci nemškega parlamenta in člani stranke, med njimi Gerrit Huy, dejali, da v idejo remigracije verjamejo že dolgo let.

Nemški kancler z ostrim odzivom

"Nikomur ne bomo dovolili, da dela razlike v naši državi, ne glede na to, ali je nekdo priseljenec ali ne," je kancler Scholz zapisal na družbenem omrežju X. Opozoril je tudi udeležence skrivnega srečanja, da bi jih lahko začela preiskovati nemška obveščevalna agencija.