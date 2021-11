Skrivnost 'moža z Etne': čigave človeške ostanke je italijanska policija odkrila v jami?

V torek zvečer so v samotni jami na Etni odkrili posmrtne ostanke moškega, za katerega domnevajo, da je umrl med 70. in zgodnjimi 90. leti prejšnjega stoletja. Policija na Siciliji zdaj preiskuje, ali gre morda za ostanke novinarja, ki je izginil pred več kot 50 leti, poroča The Guardian.

Kot je sporočila tamkajšnja policija, naj bi bil pokojni moški star vsaj 50 let, visok 1,7 metra, imel pa naj bi tudi prirojene malformacije nosu in ust. Oblečen je bil v dolge temne hlače, volneni pulover, črtasto srajco in črno kravato. Poleg ostankov so našli tudi volneni klobuk in temno zelen dežni plašč, nekaj kovancev stare italijanske valute lira, uro, glavnik s torbico in čevlje v velikosti 41.