Skrivnosten Putinov let: pred obalo Aljaske letalo izginilo z radarjev

Da je za srečanje Donalda Trumpa in Vladimirja Putina na Aljaski veljalo ogromno zanimanje svetovne javnosti, dokazuje tudi podatek, da je pot ruskega letala na Aljasko spremljalo skoraj pol milijona ljudi. A kot se je izkazalo naknadno, na obleganem letalu Putina sploh ni bilo. Ruski predsednik je kasneje priletel z letalom, ki se je na radarjih pojavilo šele malo pred obalo Aljaske.

Rusko letalo Tupoljev Tu-204 je v petek na strani Flightradar24, ki ponuja vpogled v aktualen letalski promet, spremljalo kar 445.000 ljudi. A ko je letalo pristalo na Aljaski, je sledilo presenečenje. Na letalu ruskega predsednika Putina namreč ni bilo. Tupoljev Tu-204, ki je služil kot nekakšna vaba, je na Aljasko pripeljal zgolj rusko delegacijo in medijsko osebje.

Ruska predsedniška flota ima sicer okoli 60 letal, tudi nekatera dvojna, prav z namenom, da zaščiti gibanje predsednika. Na letališču je nato pristalo ameriško letalo Air Force One z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, slabe pol ure kasneje pa še ruski Iljušin Il-96 z registracijo RA-96025. Rusko letalo je signale, ki so bili vidni na Flightradar24, začelo oddajati šele, ko se je že približalo obali Aljaske, kmalu za tem pa je z radarjev spet izginilo. Letalo je nato uspešno pristalo brez pompa javnosti.

