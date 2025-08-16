Svetli način
Tujina

Skrivnosten Putinov let: pred obalo Aljaske letalo izginilo z radarjev

Anchorage, 16. 08. 2025 11.40 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
N.L.
Komentarji
39

Da je za srečanje Donalda Trumpa in Vladimirja Putina na Aljaski veljalo ogromno zanimanje svetovne javnosti, dokazuje tudi podatek, da je pot ruskega letala na Aljasko spremljalo skoraj pol milijona ljudi. A kot se je izkazalo naknadno, na obleganem letalu Putina sploh ni bilo. Ruski predsednik je kasneje priletel z letalom, ki se je na radarjih pojavilo šele malo pred obalo Aljaske.

Rusko letalo Tupoljev Tu-204 je v petek na strani Flightradar24, ki ponuja vpogled v aktualen letalski promet, spremljalo kar 445.000 ljudi. 

A ko je letalo pristalo na Aljaski, je sledilo presenečenje. Na letalu ruskega predsednika Putina namreč ni bilo. Tupoljev Tu-204, ki je služil kot nekakšna vaba, je na Aljasko pripeljal zgolj rusko delegacijo in medijsko osebje. 

Let, ki ga je spremljalo več sto tisoč ljudi
Let, ki ga je spremljalo več sto tisoč ljudi FOTO: Flightradar24
Ruska predsedniška flota ima sicer okoli 60 letal, tudi nekatera dvojna, prav z namenom, da zaščiti gibanje predsednika. 

Na letališču je nato pristalo ameriško letalo Air Force One z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, slabe pol ure kasneje pa še ruski Iljušin Il-96 z registracijo RA-96025.

Rusko letalo je signale, ki so bili vidni na Flightradar24, začelo oddajati šele, ko se je že približalo obali Aljaske, kmalu za tem pa je z radarjev spet izginilo. Letalo je nato uspešno pristalo brez pompa javnosti. 

Putin je na Aljasko sicer priletel z rezervnim predsedniškim letalom, ki je že dan prej vzletelo iz Sankt Peterburga. Natančna pot Putinovega letala do Aljaske tako ni znana.

Putin letalo Aljaska Trump Flightradar24
KOMENTARJI (39)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Betuul
16. 08. 2025 12.51
No to ja Iljušin je tist avion ko se je Laci not peljal! Tak da je Trump to vidu, še prejt ko je pokazal napadalno iransko floto ! Trump je vidu Iljušina ! To je to
ODGOVORI
0 0
SEJBOBOL
16. 08. 2025 12.47
Ma če mi plačaš ne bi spremljal .... Ljudje k majo preveč časa ....
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
16. 08. 2025 12.45
-1
Ali je bilo to srečanje namerno ravno na Marijino vnebovzetje?
ODGOVORI
0 1
Armagedon1
16. 08. 2025 12.44
-2
Ja, ni kaj, veliki mačo putko se boji za svoje življenjce. In prav je tako. Kar naj se boji.
ODGOVORI
1 3
higgsov bozon
16. 08. 2025 12.47
+1
Tudi Krambergerja so ubili,,, a je imel koga na vesti ??
ODGOVORI
1 0
Voly
16. 08. 2025 12.44
-2
Normalno, vsak diktator se boji za svoje življenje. Še posebno tisti, ki ima na vesti svoje rojake.
ODGOVORI
1 3
MucaNeGrize
16. 08. 2025 12.43
+3
kako butast mora biti človek...da misli da lahko sledi gibanju letal in drugih vozil predsednikov kar po spletu....še tisti ki so blizu predsednikom dostikrat ne vedo v katerem letalu ali drugem vozilu je ...itd
ODGOVORI
3 0
biggbrader
16. 08. 2025 12.42
-1
Pravi Putin se še svoje sence boji.
ODGOVORI
3 4
a res1
16. 08. 2025 12.41
+0
Tudi to je bila vaba, da so namerno vključili ali izključili sledilnik. To ni transponder in to je potrebno ločit. Če bi bilo po eni vaših mnenj nad UK sploh ni letal, v resnici pa so....
ODGOVORI
1 1
Blue Dream
16. 08. 2025 12.39
+5
Ne samo da imajo dvojna letala ampak tudi 3 Putine
ODGOVORI
6 1
Armagedon1
16. 08. 2025 12.45
+1
putkotova boječka.
ODGOVORI
1 0
Mason666
16. 08. 2025 12.36
+3
Kaj je tu tak posebnega, so pač transponder izključli in ga pač ni bilo več na radarju nič posebnega
ODGOVORI
4 1
Dragica Cegler
16. 08. 2025 12.35
+4
A ste mislili,da bo obveščal vse novinarje kje bo letel.
ODGOVORI
5 1
1236
16. 08. 2025 12.34
+4
brez pomena. raje pišite o raji na hrvaškem z pašteto v roki
ODGOVORI
5 1
Armagedon1
16. 08. 2025 12.46
... ali pa Slovencih, ki nimajo za kos kruha pod Golobovo vlado.
ODGOVORI
0 0
ZIPPO
16. 08. 2025 12.33
+2
Zahodnjakom ni za zaupat.
ODGOVORI
4 2
MIRKO VORKAPIC GNOJ HUJSKAC
16. 08. 2025 12.35
+1
Zahodu + hrvatu
ODGOVORI
3 2
anatomija
16. 08. 2025 12.37
-1
Kaj potem delaš tukaj
ODGOVORI
1 2
MIRKO VORKAPIC GNOJ HUJSKAC
16. 08. 2025 12.39
-1
Slovenija je balkan, smo na balkanu
ODGOVORI
2 3
MIRKO VORKAPIC GNOJ HUJSKAC
16. 08. 2025 12.40
+1
Lahko pa spokas skupaj z drugimi izdajniki slo. naroda in spokas v avstrijo ali Italijo lp
ODGOVORI
1 0
MIRKO VORKAPIC GNOJ HUJSKAC
16. 08. 2025 12.45
Pa veliko minusarjev bo moralo ponavljati OŠ, srecno
ODGOVORI
0 0
deltex
16. 08. 2025 12.31
+5
Glavno da imamo mi zamaške pritrjene na plastenke, sicer bi tole letanje sem pa tja povzročilo ogromno izpustov....
ODGOVORI
5 0
Obi-van-Kenobi
16. 08. 2025 12.31
+3
Resno? A vi sploh vete koliko letal se ne vidi na radarjih?
ODGOVORI
3 0
cekinar
16. 08. 2025 12.31
+2
kak to? če so pa neki pijani srbi videli putinovo letalo nad Aljasko kar iz Avale...
ODGOVORI
3 1
lakala28
16. 08. 2025 12.28
-4
vojni zločinec se mora skrivati, jasno. Bljak, pa tak mirovnik, skupaj s krampom.
ODGOVORI
5 9
Obi-van-Kenobi
16. 08. 2025 12.32
+1
sej ni bil netanjahu na letalu ker omenjas vojnega zlocinca
ODGOVORI
4 3
kick.your-ass
16. 08. 2025 12.28
+4
Putin trola celoten zahod 😂
ODGOVORI
6 2
elektroncek
16. 08. 2025 12.27
+12
standarden postopek ..kaj delate dramo spet no
ODGOVORI
12 0
Rainbow warrior
16. 08. 2025 12.26
+10
Saj ni nor da bi jim povedal s katerim letalom potuje.
ODGOVORI
10 0
