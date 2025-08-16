Skrivnosten Putinov let: pred obalo Aljaske letalo izginilo z radarjev

Rusko letalo Tupoljev Tu-204 je v petek na strani Flightradar24, ki ponuja vpogled v aktualen letalski promet, spremljalo kar 445.000 ljudi.
A ko je letalo pristalo na Aljaski, je sledilo presenečenje. Na letalu ruskega predsednika Putina namreč ni bilo. Tupoljev Tu-204, ki je služil kot nekakšna vaba, je na Aljasko pripeljal zgolj rusko delegacijo in medijsko osebje.
Ruska predsedniška flota ima sicer okoli 60 letal, tudi nekatera dvojna, prav z namenom, da zaščiti gibanje predsednika.
Na letališču je nato pristalo ameriško letalo Air Force One z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, slabe pol ure kasneje pa še ruski Iljušin Il-96 z registracijo RA-96025.
Rusko letalo je signale, ki so bili vidni na Flightradar24, začelo oddajati šele, ko se je že približalo obali Aljaske, kmalu za tem pa je z radarjev spet izginilo. Letalo je nato uspešno pristalo brez pompa javnosti.
- FOTO: Flightradar24
- FOTO: Profimedia
Putin je na Aljasko sicer priletel z rezervnim predsedniškim letalom, ki je že dan prej vzletelo iz Sankt Peterburga. Natančna pot Putinovega letala do Aljaske tako ni znana.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.