Skrivnostni milijarder išče par, ki bo promoviral zasebni otok na Karibih

Kaj se pričakuje od izbranega para?

Od para, ki bi s takšno nalogo prišel na otok, se pričakuje, da imajo izkušnje s turizmom. Poleg objav na društvenih omrežjih bi bila namreč zadolžena še za nadzor gradnje luksuznega objekta. Prav tako bi moral poskrbeti za organizaciji dogodkov na otoku in poskrbeti za luksuzno izkušnjo investitorjev in gostov, ki bi na otok prispeli že pred uradnim odprtjem otoka. Par, ki bo dobil nenavadno službo, bo moral v objavah prikazati transformacijo otoka od prvega dne, ko bo to še gradbišče, do konca, ko bo otok sprejel prve goste. Služba je za vse, ki so po duši pustolovski, je še zapisano v oglasu. Par bi delal šest dni na teden, pripadalo pa bi jima tudi 25 dni letnega dopusta, ki bi ga lahko preživela na sosednjih karibskih otokih.