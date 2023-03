Skrivnostna flota, ki pomaga Rusiji pri prevozu nafte, vse večja

Rusija je z naskokom najbolj sankcionirana država na svetu. Proti njej je uvedenih kar 14.081 ukrepov, kar je približno trikrat več kot proti Iranu. Pa vendar država uporablja števile obvode, preko katerih blaži njihov učinek. Tako je tudi pri prodaji in transportu ruske nafte. CNN razkriva, da na svetovnih oceanih plove "misteriozna flota tankerjev" z rusko nafto, ki postaja vse večja in večja.

Poznavalci razmer in viri iz naftne industrije so za ameriško televizijo ocenili, da je ta 'flota v senci' velika približno 600 tankerjev oz. 10 odstotokov celotnega števila velikih transportnih ladij na svetu. To število pa se iz dneva v dan povečuje. Kdo je njihov lastnik in, kdo z njimi upravlja, ostaja zagonetka. Po uveljavitvi embarga na uvoz ruske surove nafte in naftnih derivatov, so se številni zahodni lastniki transportnih ladij umaknili iz poslov z Rusijo. Toda, kot ugotavlja CNN, so se pojavili novi, 'obskurni' izvajalci, ki imajo fiktivna podjetja v Dubaju in Hong Kongu. Nekateri so kupovali ladje od Evropejcev, medtem ko so drugi kupovali stare ladje in njih ponovno usposobili za plovbo.

icon-expand Tanker z rusko nafto FOTO: AP

Ta flota je pridobila na pomenu, medtem ko se Moskva poskuša izogniti sodelovanju z zahodnimi podjetji, kupci na Kitajskem in v Indiji pa izrivajo tiste v Evropi, ki jim je zdaj prepovedano kupovati rusko nafto in rafinirane proizvode, kot je dizel. Pošiljanje bolj oddaljenim strankam sicer zahteva dodatne ladje in prevoznike, ki so se pripravljeni soočiti z zapleti in pravnimi tveganji, zlasti po tem, ko so države G7 uvedle omejitve cen ruske nafte.

Rusija je sicer po 24. februarju 2022 z naskokom najbolj sankcionirana država na svetu. Pred invazijo je bilo proti Rusiji v veljavi 2754 ukrepov, z začetkom vojne pa je bilo sprejeti še dodatnih 11.327. Sledijo Iran, Sirija, Severna Koreja, Belorusija, Mjanmar in Venezuela. Širitev flote v senci naznanja dramatične spremembe, ki jih je povzročila ruska invazija na Ukrajino. CNN piše, da je Rusiji uspelo spremeniti stare in uveljavljene načine trgovanja in razdeliti svetovni energetski sistem na dva dela. "Obstaja flota, ki ne posluje z Rusijo, obstaja pa tudi flota, ki skoraj izključno posluje z Rusijo. Z obema stranema sodeluje le nekaj prevoznikov," je dejal Richrad Matthews iz podjetja EA Gibson.

Medtem ko je Evropa strumno na poti k energetski neodvisnosti od Rusije pa so jo nadomestile azijske države. Kitajska je v letu 2022 povečala uvoz ruske nafte na 1,9 sodčkov dnevno, kar je 19-odstotna rast v primerjavi z letom 2021. Indija je v tem absolutni prvak, saj je povečala uvoz ruske nafte za kar 800 odstotkov oz. na 900.000 sodčkov dnevno, kažejo podatki Mednarodne agencija za energijo. Ruski izvoz nafte v Indijo in na Kitajsko se je močn povečal v januarju, ko so v veljavo stopile sankcije EU. Prav tako se je povečal uvoz ruske nafte v Turčijo. Flota v senci je torej začela delovati, ker Rusija sama nima na voljo dovolj takerjev. Matthew Wright, višji transportni analitik pri Kplerju, razvršča ladje, ki prevažajo rusko surovo nafto, v dve kategoriji: "sive ladje" in "temne ladje". "Sive ladje so bile po invaziji prodane – večinoma podjetjem na Bližnjem vzhodu in v Aziji, ki prej niso bila dejavna na trgu tankerjev. Po drugi strani pa so "temne ladje" v uporabi izkušenih trgovcev z iransko in venezuelsko nafto, ki imajo izkušnje z izogibanjem zahodnih sankcij. Te ladje pogosto prikrivajo svoje aktivnosti z izklapljanjem svojih AIS transpoderjev. za identifikacijo in lokacijo plovil."