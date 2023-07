Skrivnostna kovinska kupola najverjetneje pripada vesoljski nosilni raketi

Skrivnostni valjasti predmet, ki ga je naplavilo na zahodno obalo Avstralije, je najverjetneje vesoljska smet, je sporočila avstralska policija. Predmet je sicer širok okoli dva metra in pol ter dolg do tri metre. Neznani predmet pa je takoj sprožil številna ugibanja in teorije o svojem izvoru.

icon-expand Kovinska kupola na avstralski plaži (TWITTER) FOTO: Twitter Vse odkar je valjasti predmet obtičal na plaži, so si ga želeli ogledati tudi številni mimoidoči. Policija je zaradi varnosti okoli predmeta postavila varnostni koridor in obiskovalce pozvala, naj upoštevajo varnostno razdaljo. V torek pa je policija sporočila, da je analiza, ki sta jo opravila ministrstvo in kemijska služba, pokazala, da predmet trenutno ne predstavlja nobene nevarnosti za okoliške prebivalce. Pristojne službe tako že razpravljajo o čim bolj varni odstranitvi predmeta, a varnostna opozorila so še vedno v veljavi. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Avstralska policija je sporočila tudi najverjetnejši izvor predmeta, šlo naj bi za vesoljsko smet. "Predmet bi lahko pripadal tuji vesoljski nosilni raketi, zato se povezujemo s svetovnimi partnerji, ki bodo morda lahko zagotovili več informacij," je v ponedeljek tvitnila Avstralska vesoljska agencija. Veliki valj je sicer poškodovan in prekrit z morskimi organizmi, kar naj bi dokazovalo, da je bil predmet dlje časa v morju. Alice Gorman, vesoljska arheologinja z Univerze v Adelajdi, je dejala, da je valj verjetno pripadal indijski raketi za izstrelitev satelitov. Po njenih ocenah zavrženi predmet sicer ni dosegel vesolja, saj je ohranil svojo prvotno obliko. "Morda je pred približno petimi ali desetimi leti pristal v oceanu, nato pa ga je nedavna nevihta prinesla na obalo," je dodala.