Skrivnostna krogla izginila z japonske plaže. Ne razkrivajo, za kaj gre

Železna krogla, ki jo je pred dnevi naplavilo na japonsko plažo, je zmedla domačine in sprožila številna ugibanja o njenem izvoru. Lokalne oblasti so se po temeljitem pregledu zdaj odločile, da kroglo s plaže odstranijo, poroča BBC.

Ob skrivnostnem predmetu so postavili težke stroje, s katerimi so gmoto "votlega železa" premestili na neznano lokacijo. Tam bodo kroglo najprej shranili, nato pa jo bodo zavrgli, so sporočili lokalni uradniki v Hamamatsuju. A čeprav je krogla vizualno izginila, to še ne pomeni, da je izbrisana tudi iz misli ljudi.

Vprašanja o njenem izvoru namreč ostajajo, prav tako tudi ugibanja o tem, kaj naj bi predmet predstavljal. Od Godzillinega jajca, neznanega letečega predmeta, predmeta iz serije mang Dragon Ball, vohunskega balona ... pa do navadne ladijske boje, ki bi se lahko zrahljala s priveza in odplavala do obale.