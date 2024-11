Skrivnostna okvara na podmorskem kablu med Finsko in Nemčijo

Kabel C-Lion1, ki povezuje Helsinke in Rostock v Nemčiji, in je dolg skoraj 1200 kilometrov, je edina neposredna povezava med Finsko in srednjo Evropi, poteka pa skupaj z drugimi ključnimi deli infrastrukture, vključno s plinovodi in električnimi kabli.

In zdaj je kabel naletel na okvaro, ni pa še povsem jasno, kaj je napako povzročilo. Obseg motenj, ki jih je povzročila v ponedeljek razkrita okvara, še ni jasen. Najpomembnejši podatkovni tokovi so sicer običajno speljani po več različnih kablih, da bi se izognili takšnim napakam. Na kraj okvare so sicer Finci že napotili plovilo za popravilo, niso pa pojasnili, koliko časa bo trajalo.

Podjetje Cinia, je sporočila, da še vedno preiskuje morebitne razloge, vendar je do okvare prišlo le nekaj tednov po tem, ko so ZDA opozorile, da so zaznale povečano rusko vojaško aktivnost okoli ključnih podmorskih kablov. Že nekaj časa nazaj je bilo namreč govora, da je zelo verjetno, da bi Rusija poskušala izvesti morebitne sabotaže na teh ključnih delih infrastrukture, poroča CNN.

Opozorilo prihaja po skupni preiskavi javnih radiotelevizij Švedske, Danske, Norveške in Finske, ki so aprila 2023 poročale, da je imela Rusija v nordijskih vodah floto domnevnih vohunskih ladij, ki so delovale v okviru programa sabotaž podvodnih kablov in vetrnih elektrarn v regiji.