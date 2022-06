Skrivnostna ruska superjahta na poti v ZDA

Predstavniki jahte so medtem na sodišču zagotavljali, da za lastništvom plovila stoji nekdanji direktor ruskega naftnega in plinskega podjetja Rosneft Eduard Khudainatov .

O identiteti lastnika superjahte bo zdaj odločalo ameriško sodišče. ZDA trdijo, da je pravi lastnik jahte Sulejman Kerimov , ki so ga Američani leta 2018 sankcionirali zaradi domnevnega pranja denarja, po ruski invaziji na Ukrajino pa je bil deležen novih sankcij zaradi tesnih vezi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom . Kerimov je obogatel z vlaganjem v ruskega proizvajalca zlata Polyus, revija Forbes pa je njegovo premoženje ocenila na 14,5 milijarde dolarjev (13,7 milijarde evrov).

Kot pri mnogih superjahtah je sicer dejansko lastništvo težko ugotoviti, na papirju pa je plovilo registrirano na Kajmanskih otokih in je v lasti podjetja Millemarin Investments Ltd. Njihovi odvetniki na sodišču trdijo, da je podjetje zakoniti lastnik plovila, dejanski lastnik pa je Khudainatov. Toda Američani so na drugi strani prepričani, da je lastnik Kerimov.

Primer je pomemben, saj Ameriko zanima, ali se Khudainatov predstavlja kot lastnik druge, še bolj dragocene megajahte. Gre za 700 milijonov dolarjev (okoli 655 milijonov evrov) vredno Šeherezado, ki je bila s svojimi šestimi nadstropji in dvema helidromoma po invaziji na Ukrajino zasežena v Toskani.