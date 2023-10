Skrivnostna slika, ki se je pojavila na razstavi v nemškem Bonnu, je dodobra razburkala duhove. Da je neznana oseba v galerijo pretihotapila sliko in jo obesila na steno, so v galeriji ugotovili šele ob koncu razstave. Uganko so razvozlali po akciji na družbenih omrežjih, umetnica se je razkrila, obenem pa izdala tudi cilj svoje kampanje.