Skrivnostna smrt ameriških turistov na Bahamih

Oblasti na Bahamih so potrdile, da so turisti bivali v letovišču Sandals Emerald Bay. Po do zdaj znanih podatkih gre za dva moška in žensko, četrto Američanko pa so odpeljali v bolnišnico v Nassauu.

Vzrok smrti policija še preiskuje, sporočili pa so, da na truplih niso našli znakov nasilja. Minister za zdravje Michael Darville je v soboto za Eyewitness News Bahamas povedal, da so omenjeni hotelski gostje v četrtek obiskali kliniko zaradi slabosti in bruhanja. Tam so jih oskrbeli, nato pa so se turisti vrnili v hotel. Dan kasneje so tri od štirih našli mrtve.

Kot je še sporočil minister, meni, da gre za osamljen primer in da nevarnosti za javno zdravje ni. Policija zdaj čaka na rezultate obdukcije, še poročajo ameriški mediji.