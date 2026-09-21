Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Skrivnostna smrt mame in hčerke: na vzorcih iz hiše našli ricin

Pietracatella, 21. 09. 2026 09.48 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
M.S.
Smrt mame in hčerke v Italiji

Italijanski preiskovalci že devet mesecev preiskujejo sumljivo smrt matere in njene 15-letne hčerke v majhnem italijanskem kraju Pietracatella. Toksikološke analize so pokazale, da sta bili pred smrtjo izpostavljeni ricinu, enemu najnevarnejših naravnih strupov.

50-letna Antonella Di Ielsi in njena 15-letna hči Sara Di Vita sta zboleli med lanskimi božičnimi prazniki. Preiskovalci so se osredotočili na božično večerjo, ki se je odvila 23. decembra.

Po dosedanji rekonstrukciji dogodkov so tisti večer za mizo sedeli Antonella, Sara in Gianni Di Vita – Antonellin mož in Sarin oče. Starejše hčerke Alice takrat ni bilo doma, večer je preživela s prijatelji.

Tudi Gianni je imel po večerji prebavne težave in je bil kasneje hospitaliziran, vendar testi, opravljeni v Nemčiji, niso pokazali znakov izpostavljenosti ricinu. Enako velja za Alice.

Po zadnjih informacijah italijanskega časnika Il Messaggero so strokovnjaki nemškega inštituta Roberta Kocha odkrili sledi ricina na nekaterih predmetih in vzorcih, odvzetih v družinski hiši. Skupno so analizirali 131 vzorcev, vključno s hrano, kuhinjskimi pripomočki, oblačili in drugimi predmeti.

Antonella Di Ielsi
Antonella Di Ielsi
FOTO: Profimedia

Uradno poročilo nemških strokovnjakov sicer še ni bilo predano tožilstvu, je pa tiskovna agencija Ansa poročala, da je analiza razkrila elemente, ki dodatno podpirajo teorijo v smeri dvojnega naklepnega umora.

Il Messaggero piše, da analiza kaže, da je bila oseba, ki je ravnala s strupom, najverjetneje v hiši, ni pa še jasno, kdo bi lahko bil krivec.

Ricin je izjemno močan naravni strup, ki ga najdemo v semenih ricinusa. Zastrupitev lahko povzroči hude poškodbe notranjih organov, specifičnega protistrupa pa ni. Resnost simptomov je odvisna od količine strupa in načina izpostavljenosti.

Carlo Locatelli, direktor centra za zastrupitve, ki je sodeloval pri ugotavljanju vzroka smrti, je pred novimi razkritji opozoril, da še ni mogoče oceniti, ali je šlo za namerno zastrupitev. "Edina stvar, ki jo zagotovo vemo, je prisotnost ricina. Zgolj na podlagi tega ne morem reči, ali je bila izpostavljenost naključna ali namerna," je dejal Locatelli.

Dodal je, da po njegovi oceni strup ni bil ne vbrizgan ne vdihan. "Kot edina možnost tako ostaja zaužitje," je ocenil. To pomeni, da preiskovalci zdaj ugotavljajo, ali je bil ricin prisoten v hrani ali pijači, ki sta ju zaužili Antonella in Sara.

Preiskava na domu družine
Preiskava na domu družine
FOTO: Profimedia

Po pregledu so ju poslali domov

Sara in Antonella sta bolnišnico prvič obiskali zaradi slabosti, bruhanja in drugih prebavnih težav. Po pregledu so ju poslali domov, a se je njuno stanje kasneje poslabšalo.

Sara je umrla 27. decembra zvečer, njena mati pa naslednje jutro. Sprva so sumili na hudo zastrupitev s hrano. Šele z naknadnimi toksikološkimi analizami se je razkrilo, da sta bili izpostavljeni ricinu. Po tem odkritju so marca uvedli preiskavo zaradi naklepnega dvojnega umora.

Med večmesečno preiskavo je policija zbrala približno 200 izjav ter analizirala elektronske naprave, sporočila, stike in odnose oseb, ki so bile blizu družini.

V zadnjih tednih so ponovno zaslišali več posameznikov, vključno z dolgoletnim prijateljem Giannija Di Vite in zdravstvenim tehnikom, ki je Sari in Antonelli ob začetku bolezni dajal infuzijo. 

Tožilstvo v Larinu je 10. septembra zaprosilo za dodatnih šest mesecev preiskave. V tistem času je postopek v zvezi z dvojnim umorom še vedno potekal proti neznanemu storilcu, medtem ko je bilo pet zdravnikov v ločenem delu postopka preiskovanih zaradi morebitnih napak pri zdravljenju matere in hčerke. Zdaj naj bi bilo ključno končno poročilo Inštituta Roberta Kocha. Razjasniti bi moralo, na katerih predmetih ali živilih so našli ricin in – morebiti – kako je strup prišel do Antonelle in Sare.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
italija ricin zastrupitev

'Lahko počne, kar želi': posilil učenke, skrivaj izpuščen po manj kot polovici kazni

24ur.com Smrt 22-letnika v Sloveniji, družina dvomi v ljubljanskega patologa
24ur.com Trije mrtvi, dva hospitalizirana po zastrupitvi z božičnim pecivom
Dominvrt.si Njen strup lahko človeka ubije v štirih do šestih urah
24ur.com 26-letnica umrla v toaletnih prostorih: je bil na delu tihi morilec?
24ur.com Znani rezultati obdukcije psičke, ki je poginila na območju Bohinja
24ur.com Ne zaradi hrane, nemška družina v Turčiji umrla zaradi insekticida
24ur.com 'Navalni umrl po zastrupitvi z enim najsmrtonosnejših strupov'
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Imel je vse, a ene tragedije ni nikoli prebolel: izgubil je sina
Majhno slovensko mesto, ki je jeseni kot ustvarjeno za družinski izlet
Majhno slovensko mesto, ki je jeseni kot ustvarjeno za družinski izlet
Otrok ima vročino, nato pa se pojavijo pikice na rokah in v ustih: to je lahko zelo nalezljiva bolezen
Otrok ima vročino, nato pa se pojavijo pikice na rokah in v ustih: to je lahko zelo nalezljiva bolezen
Luka Dončić s sporočilom, ki gane: "Kamorkoli grem, sta vedno z menoj"
Luka Dončić s sporočilom, ki gane: "Kamorkoli grem, sta vedno z menoj"
zadovoljna
Portal
Vsi govorijo o vroči usnjeni opravi, v kateri navdušuje pri 48 letih
Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, tehtnice iščejo ravnovesje
Felix Fox: 'Tako kot je veliko podpore, je tudi veliko sovraštva'
Felix Fox: 'Tako kot je veliko podpore, je tudi veliko sovraštva'
Krilo, ki podaljša postavo in pristaja skoraj vsaki ženski
Krilo, ki podaljša postavo in pristaja skoraj vsaki ženski
vizita
Portal
Po 50. letu postane ta številka na izvidu pomembnejša, kot si marsikdo misli
Demenca ni normalen del staranja: kako jo prepoznati in kakšno pomoč potrebuje človek, ki z njo živi
Demenca ni normalen del staranja: kako jo prepoznati in kakšno pomoč potrebuje človek, ki z njo živi
Mit o 10.000 korakih je ovržen! Kaj po mnenju znanosti deluje bolje za zdravje?
Mit o 10.000 korakih je ovržen! Kaj po mnenju znanosti deluje bolje za zdravje?
Zakaj gripa ni samo 'močnejši prehlad': ključna razlika je v tem, kako hitro in močno udari
Zakaj gripa ni samo 'močnejši prehlad': ključna razlika je v tem, kako hitro in močno udari
cekin
Portal
Zmote, ki vplivajo na vašo denarnico
Star je 91 let in še vedno dela. Njegov razlog je ganil milijone
Star je 91 let in še vedno dela. Njegov razlog je ganil milijone
Zmagovalec prejme več kot 12.000 evrov. Le dobro mora spati ...
Zmagovalec prejme več kot 12.000 evrov. Le dobro mora spati ...
Število zaposlenih starejših od 55 let poskočilo za 65 odstotkov
Število zaposlenih starejših od 55 let poskočilo za 65 odstotkov
moskisvet
Portal
Umrl 27-letni Presley Gerber: Družina prosi za zasebnost
Hitra hrana brez slabe vesti? Tolikokrat na teden si jo lahko privoščite
Hitra hrana brez slabe vesti? Tolikokrat na teden si jo lahko privoščite
Hrvaška Heidi Klum, ki obožuje hitre avtomobile, nogomet in življenje po svoje
Hrvaška Heidi Klum, ki obožuje hitre avtomobile, nogomet in življenje po svoje
S svojim izumom je spremenil svet, nato pa skrivnostno izginil
S svojim izumom je spremenil svet, nato pa skrivnostno izginil
dominvrt
Portal
To sadno drevo jeseni navduši z oranžnimi plodovi: vzgoja je preprosta
Imate doma katero od teh stvari? Pred jesenjo je pravi čas, da se jih 'znebite'
Imate doma katero od teh stvari? Pred jesenjo je pravi čas, da se jih 'znebite'
Je usnjena jakna postala trda? Tako ji lahko povrnete mehkobo
Je usnjena jakna postala trda? Tako ji lahko povrnete mehkobo
Želite cvetje tudi pozimi? Jeseni morate posaditi te priljubljene cvetlice
Želite cvetje tudi pozimi? Jeseni morate posaditi te priljubljene cvetlice
okusno
Portal
Ni vam treba v trgovino: iz teh osnovnih sestavin lahko pripravite nešteto kosil
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
Marmelada iz grozdja
Marmelada iz grozdja
Hrustljave perutničke iz pečice: skrivnost je v eni sestavini, ki jo imate doma
Hrustljave perutničke iz pečice: skrivnost je v eni sestavini, ki jo imate doma
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Nekoč v mestu Venice
Nekoč v mestu Venice
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961