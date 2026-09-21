Skrivnostna smrt mame in hčerke: na vzorcih iz hiše našli ricin

50-letna Antonella Di Ielsi in njena 15-letna hči Sara Di Vita sta zboleli med lanskimi božičnimi prazniki. Preiskovalci so se osredotočili na božično večerjo, ki se je odvila 23. decembra.
Po dosedanji rekonstrukciji dogodkov so tisti večer za mizo sedeli Antonella, Sara in Gianni Di Vita – Antonellin mož in Sarin oče. Starejše hčerke Alice takrat ni bilo doma, večer je preživela s prijatelji.
Tudi Gianni je imel po večerji prebavne težave in je bil kasneje hospitaliziran, vendar testi, opravljeni v Nemčiji, niso pokazali znakov izpostavljenosti ricinu. Enako velja za Alice.
Po zadnjih informacijah italijanskega časnika Il Messaggero so strokovnjaki nemškega inštituta Roberta Kocha odkrili sledi ricina na nekaterih predmetih in vzorcih, odvzetih v družinski hiši. Skupno so analizirali 131 vzorcev, vključno s hrano, kuhinjskimi pripomočki, oblačili in drugimi predmeti.
Uradno poročilo nemških strokovnjakov sicer še ni bilo predano tožilstvu, je pa tiskovna agencija Ansa poročala, da je analiza razkrila elemente, ki dodatno podpirajo teorijo v smeri dvojnega naklepnega umora.
Il Messaggero piše, da analiza kaže, da je bila oseba, ki je ravnala s strupom, najverjetneje v hiši, ni pa še jasno, kdo bi lahko bil krivec.
Ricin je izjemno močan naravni strup, ki ga najdemo v semenih ricinusa. Zastrupitev lahko povzroči hude poškodbe notranjih organov, specifičnega protistrupa pa ni. Resnost simptomov je odvisna od količine strupa in načina izpostavljenosti.
Carlo Locatelli, direktor centra za zastrupitve, ki je sodeloval pri ugotavljanju vzroka smrti, je pred novimi razkritji opozoril, da še ni mogoče oceniti, ali je šlo za namerno zastrupitev. "Edina stvar, ki jo zagotovo vemo, je prisotnost ricina. Zgolj na podlagi tega ne morem reči, ali je bila izpostavljenost naključna ali namerna," je dejal Locatelli.
Dodal je, da po njegovi oceni strup ni bil ne vbrizgan ne vdihan. "Kot edina možnost tako ostaja zaužitje," je ocenil. To pomeni, da preiskovalci zdaj ugotavljajo, ali je bil ricin prisoten v hrani ali pijači, ki sta ju zaužili Antonella in Sara.
Po pregledu so ju poslali domov
Sara in Antonella sta bolnišnico prvič obiskali zaradi slabosti, bruhanja in drugih prebavnih težav. Po pregledu so ju poslali domov, a se je njuno stanje kasneje poslabšalo.
Sara je umrla 27. decembra zvečer, njena mati pa naslednje jutro. Sprva so sumili na hudo zastrupitev s hrano. Šele z naknadnimi toksikološkimi analizami se je razkrilo, da sta bili izpostavljeni ricinu. Po tem odkritju so marca uvedli preiskavo zaradi naklepnega dvojnega umora.
Med večmesečno preiskavo je policija zbrala približno 200 izjav ter analizirala elektronske naprave, sporočila, stike in odnose oseb, ki so bile blizu družini.
V zadnjih tednih so ponovno zaslišali več posameznikov, vključno z dolgoletnim prijateljem Giannija Di Vite in zdravstvenim tehnikom, ki je Sari in Antonelli ob začetku bolezni dajal infuzijo.
Tožilstvo v Larinu je 10. septembra zaprosilo za dodatnih šest mesecev preiskave. V tistem času je postopek v zvezi z dvojnim umorom še vedno potekal proti neznanemu storilcu, medtem ko je bilo pet zdravnikov v ločenem delu postopka preiskovanih zaradi morebitnih napak pri zdravljenju matere in hčerke. Zdaj naj bi bilo ključno končno poročilo Inštituta Roberta Kocha. Razjasniti bi moralo, na katerih predmetih ali živilih so našli ricin in – morebiti – kako je strup prišel do Antonelle in Sare.
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