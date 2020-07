Skrivnostna smrt študentov na Uralu po 61 letih končno pojasnjena?

Poleg tega, da so nenavadne okoliščine njihove smrti razdvajale javnost, pa so brez končnih odgovorov leta in leta ostajali tudi njihovi svojci. Dokler niso februarja 2019 ruske oblasti presenetile z novico, da znova odpirajo preiskavo, s katero želijo dokončno pojasniti, kaj se je zgodilo tistega daljnega leta 1959 na gorovju, ki meji evropsko in azijsko celino, približno 2000 kilometrov vzhodno od Moskve.

In tukaj so rezultati nove preiskave: za skrivnostno smrt devetih ruskih alpinistov na severu Urala je kriv plaz.

Izsledke, po katerih so smrt planincev povzročili naravni vzroki, je včeraj javno objavil Andrej Kurjakov iz urada regionalnega tožilstva. Kot poroča ruska tiskovna agencija RIA, Kurjakov navaja, da jih je najverjetneje presenetil plaz, ki se je sprožil, medtem ko so spali v šotorih. Mladim je začasna prebivališča sicer še uspelo pravočasno zapustiti, zaklon so poiskali pod pobočjem, a jih je plaz nato zasul tam. Iz snega se niso mogli več izkopati in na koncu so zmrznili. Temperatura je namreč bila okrog -40 stopinj Celzija, pravi ruski tožilec.

Kot dodaja, so preiskovalci tokrat pod drobnogled vzeli več kot 70 možnih okoliščin in vzrokov smrti, opravili so tudi številne preizkuse.