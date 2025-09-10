Skrivnostna sovjetska ploščad bo postala nova turistična atrakcija

Obiskovalci južnih step Kazahstana se bodo lahko kmalu razveselili nove atrakcije - kozmičnega popotovanja. Vesoljsko izstrelišče, bogato z zgodovino in mistiko, bodo namreč pristojni spremenili v živahen turistični ekosistem, poroča Euronews .

Rusija sicer še vedno najema tamkajšnji kozmodrom Bajkonur, je pa doslej Kazahstanu vrnila več kot 50 odrabljenih objektov, ki jih namerava zdaj vlada preurediti v turistični objekt, ki bi privabil obiskovalce.

Infrastrukturo tako gradijo okoli ikoničnih lokacij, kot je na primer tudi Gagarinova izstrelitvena ploščad – najstarejša in najbolj znana izstrelitvena ploščad v Bajkonurju, kjer je leta 1961 potekal prvi človeški vesoljski polet na svetu.

Lokacijo nameravajo opremiti s hoteli, glampingom, otroškim taborom in atrakcijami, ki bi obljubljale nepozabno doživetje.

Kozmodrom je zgradila Sovjetska zveza v 50. letih 20. stoletja kot bazo za sovjetski vesoljski program. Po razpadu Sovjetske zveze je sicer kozmodrom pripadel Kazahstanu, ki ima z Rusijo sklenjeno pogodbo o najemu do leta 2050. Poleg ruske vesoljske agencije Roskosmos pa kozmodrom uporabljajo tudi ruske letalsko-vesoljske obrambne sile.

Z Bajkonurja je leta 1957 poletel prvi umetni satelit na svetu Sputnik 1, leta 1961 pa je od tam poletel tudi prvi astronavt Jurij Gagarin.