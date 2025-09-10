Svetli način
Tujina

Skrivnostna sovjetska ploščad bo postala nova turistična atrakcija

Astana, 10. 09. 2025 15.34

Glamping, hoteli in otroški kamp na prvem kozmodromu na svetu? Kazahstan načrtuje prav to. Nekdanje sovjetsko izstrelišče želijo namreč preobraziti v novo turistično destinacijo, ki bi do leta 2029 privabila 50.000 obiskovalcev.

Obiskovalci južnih step Kazahstana se bodo lahko kmalu razveselili nove atrakcije - kozmičnega popotovanja. Vesoljsko izstrelišče, bogato z zgodovino in mistiko, bodo namreč pristojni spremenili v živahen turistični ekosistem, poroča Euronews.

Kozmodrom Bajkonur
Kozmodrom Bajkonur FOTO: AP

Rusija sicer še vedno najema tamkajšnji kozmodrom Bajkonur, je pa doslej Kazahstanu vrnila več kot 50 odrabljenih objektov, ki jih namerava zdaj vlada preurediti v turistični objekt, ki bi privabil obiskovalce.

Infrastrukturo tako gradijo okoli ikoničnih lokacij, kot je na primer tudi Gagarinova izstrelitvena ploščad – najstarejša in najbolj znana izstrelitvena ploščad v Bajkonurju, kjer je leta 1961 potekal prvi človeški vesoljski polet na svetu.

Lokacijo nameravajo opremiti s hoteli, glampingom, otroškim taborom in atrakcijami, ki bi obljubljale nepozabno doživetje.

Kozmodrom je zgradila Sovjetska zveza v 50. letih 20. stoletja kot bazo za sovjetski vesoljski program. Po razpadu Sovjetske zveze je sicer kozmodrom pripadel Kazahstanu, ki ima z Rusijo sklenjeno pogodbo o najemu do leta 2050. Poleg ruske vesoljske agencije Roskosmos pa kozmodrom uporabljajo tudi ruske letalsko-vesoljske obrambne sile.

Z Bajkonurja je leta 1957 poletel prvi umetni satelit na svetu Sputnik 1, leta 1961 pa je od tam poletel tudi prvi astronavt Jurij Gagarin.

