Skrivnostna svetloba nad Kalifornijo: 'Kaj, za vraga, se dogaja?!'

Jaime Hernandez je na eni od številnih stojnic v kalifornijski prestolnici prodajal pivo iz pivovarne, v kateri je zaposlen. Na praznik svetega Patrika brez piva skorajda ne gre. A pijača ni bila kriva za nenavadne prizore, ki so jim bili priča obiskovalci njegove stojnice in vsi ostali v bližini. Na nebu so se za kratek čas pojavile nekakšne svetlobne proge oziroma 'žareče krogle', ki so švignile z veliko hitrostjo in nato izginile iz vidnega polja. Jaime je uspel dogajanje posneti, po njegovih besedah je trajalo kakšnih 40 sekund. " Bili smo v šoku, toda navdušeni, da smo bili priča tako posebnemu pojavu." , je povedal. Prisotni so se strinjali, da nikoli v življenju še niso videli česa podobnega.

Nebesna uganka razrešena

Lastnik pivovarne je Jaimejev posnetek objavil na Instagramu in spletno občinstvo vprašal, če zna kdo razvozlati uganko. Oglasil se je Jonathan McDowell, astronom s Centra za astrofiziko Harvard-Smithsonian, in ponudil razlago: "Z 99,9-odstotno gotovostjo lahko rečem, da gre za goreče vesoljske smeti." McDowell jih je celo natančneje opredelil: po njegovih besedah gre za japonsko komunikacijsko opremo, ki je posredovala informacije z Mednarodne vesoljske postaje na komunikacijski satelit in nato na Zemljo.

Oprema, ki je tehtala 310 kilogramov, je postala zastarela leta 2017 in so jo umaknili iz uporabe, leta 2020 pa so jo zavrgli z vesoljske postaje, ker je zavzemala dragocen prostor. "Goreči delci razbitin so ustvarili spektakularno svetlobno predstavo na nebu." je pojasnil znanstvenik. Ocenil je, da so odpadki leteli približno na višini 65 kilometrov, s hitrostjo na tisoče kilometrov na uro. Tudi Ameriške vesoljske sile (U.S. Space Force) so potrdile pot komunikacijskega sistema Inter-Orbit nad Kalifornijo, in to ravno v času, ko so očividci iz Sacramenta opazovali nočni spektakel na nebu.