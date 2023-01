Skrivnostna svetlolaska na Putinovih fotografijah: vojakinja, 'vernica' ali mornarka?

Svetlolaska se je namreč že večkrat pojavila v ozadju Putinovih fotografij, posnetkov in govorov, vsakič v drugi vlogi. "Vojakinja, pomorščakinja, vdana kristjanka. Neznana so pota Gospodova," je najprej na družbenih omrežjih izpostavil beloruski novinar Tadeusz Gicza . Objavi je dodal fotografije z različnih dogodkov, na vsaki izmed njih je žensko tudi posebej označil.

Za tradicionalni novoletni nagovor državljanov se je z iztekom starega leta odločil tudi ruski predsednik Vladimir Putin . V devetih minutah je izpostavil predvsem 'posebno vojaško operacijo' v Ukrajini ter 'izkoriščevalski zahod'. Na posnetkih državne televizije je videti, kako Putin z vojaki in vojakinjami nazdravlja s penino. A ob tem je več gledalcem bolj kot Putin in njegove besede v oči padla svetlolasa vojakinja na levi strani posnetka.

O njeni identiteti je ugibalo tudi več dopisnikov iz Rusije, med njimi dopisnica ameriškega medija CNN Clarissa Ward . Ta predvideva, da gre za igralko, ki so jo vladne službe najele za stažiranje na Putinovih uradnih fotografijah. "To je presenetljivo. Kdo je? Osebna stražarka? Igralka?" je zapisala v svoji objavi na Twitterju .

Na vseh fotografijah v ospredju stoji Putin, v ozadju pa so 'različne' množice ljudi – vojaki, mornarji in goreči verniki. Po bolj podrobnem ogledu pa lahko opazimo, da se nekateri obrazi na slikah celo podvojijo ali potrojijo, pri čemer je najbolj opazna 'vsestranska' svetlolaska.

"Vedno smo vedeli, danes pa smo znova prepričani, da je samo od nas in naše moči odvisna suverenost, varnost in prihodnost Rusije," je dejal predsednik. Zahod je dolga leta lagal o miru, v resnici pa se je pripravljal na agresijo, je tudi dejal ruski predsednik, hkrati pa opozoril na "izkoriščanje Ukrajine in njenih prebivalcev od zahoda, da bi oslabili in razdelili Rusijo".