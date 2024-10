Skrivnostne črne kroglice na obali Sydneyja: Kaj so pokazali testi?

Osem avstralskih plaž, vključno z znamenito plažo Bondi, so oblasti zaprle in odredile obsežno čiščenje zaradi bojazni, da so črne kroglice, ki so preplavile plaže, strupene. Ministrica za okolje Novega Južnega Walesa Penny Sharpe je dejala, da se preiskave nadaljujejo, da bi ugotovili vir onesnaženja in kdo je zanj odgovoren. Oblasti so zaključile, da kroglice niso zelo strupene za ljudi, vendar se jih ne smejo dotikati ali jih pobirati, poroča BBC.