Skrivnostne kamnite krogle v BiH. Nihče ne ve, od kod so se vzele

Ob njihovi natančni simetriji in obliki, zaradi katere so videti, kot da so umetno ustvarjene, pa se poraja vprašanje, kako so se krogle pojavile prav na tem mestu. Krogle se nahajajo ob potoku, globoko v gozdu, in že leta pritegujejo pozornost arheologov po vsem svetu.

Popolno oblikovane kamnite krogle – pojav, s katerim se lahko pohvali le malo lokacij na svetu. A prav te kamnite formacije so odkrili v Bosni in Hercegovini, poroča hrvaški portal 24sata . Najdišče v Zavidovićih je največje v Evropi, ob tem pa predstavlja eno najbolj skrivnostnih lokacij v državi.

Podobni pojavi sicer obstajajo tudi drugod po svetu, v Mehiki, Kostariki in Južni Ameriki. Našli pa so jih tudi na severu Albanije v mestu Sandžak, v vasi Kremna na zahodu Srbije, v Dalmatinski Zagori pri Šibeniku in še nekaterih krajih v Dalmaciji.

V Bosni in Hercegovini so kamnite krogle našli na kar 20 lokacijah. Največ jih ima občina Zavidovići, kjer se na 11 lokacijah nahaja okoli 60 krogel, naselje Grab-Mećevići pa je največje nahajališče v Evropi. Druga lokacija je Podubravlje, kjer so leta 2016 izkopali tudi največjo kamnito kroglo v Evropi, morda pa tudi na svetu. Slednja tehtala kar 37 ton.

Obstaja več teorij, ki poskušajo pojasniti, kako so te krogle nastale. Nekateri menijo, da gre za ostanke meteoritov, drugi domnevajo, da so nastale med umikanjem ledenikov, spet tretji pa, da so jih ustvarile stare civilizacije. Ena od teorij tako pravi, da so tudi na Balkanu obstajale razvite civilizacije, ki so oblikovale te sfere, ni pa znano, kakšen je bil njihov namen.

Večina znanstvenikov se medtem strinja z ugibanji, da so formacije nastale naravno.

Krogle v BiH poleg svoje skrivnostne narave privabljajo tudi obiskovalce, ki v njih iščejo zdravje in vitalnost. Domačini pripovedujejo o bolnih, ki so se po obisku tega kraja počutili veliko bolje. Prav tako trdijo, da naj bi nekaj parov, ki naj bi se več let trudili imeti otroke, po obisku tega "mističnega kraja" postalo staršev. Prav tako pa naj bi bili precej zdravi tudi prebivalci te regije, ki naj bi dosegali tudi visoko starost.