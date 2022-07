Če verjamete, da je kaj na bosanskih piramidah ali ne, je zagotovo res to, da se bodo proti Visokem v Bosni in Hercegovini zgrinjale trume turistov. Piramide so pravi hit, v bosansko dolino piramid pa naj bi samo v tem poletju prišlo četrt milijona obiskovalcev. Še posebej po tem, ko je najboljši tenisač sveta, Novak Djoković, javno povedal, da tja prihaja na počitek in da si opomore. Kaj pa pravijo tamkajšnji prebivalci in človek, ki trdi, da je piramide odkril?