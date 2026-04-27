Skrivnostne smrti in izginotja znanstvenikov. Naključje ali vzorec?

Jedrski fizik in profesor na MIT, ki je bil smrtno ustreljen pred svojim domom v Massachusettsu. Upokojeni general letalskih sil, ki je izginil iz svojega doma v Novi Mehiki. Letalski inženir, ki je izginil med pohodom v Los Angelesu. To so le trije izmed vsaj desetih posameznikov, znanstvenikov, povezanih z občutljivimi ameriškimi raziskavami na področju jedrske energije in vesoljskih tehnologij, ki so v zadnjih letih umrli ali izginili. To je sprožilo veliko zaskrbljenost v javnosti, poroča CNN, zaradi morebitnih povezav med izginotji in umori. Republikanski kongresniki v predstavniškem domu zdaj zahtevajo pojasnila od FBI, ministrstva za energijo, Nase in obrambnega ministrstva, ker kot pravita James Comer, republikanec iz Kentuckyja, in republikanec iz Missourija Eric Burlison, obstajajo "nepotrjena javna poročila" o teh incidentih, poroča Fox News.

Zakonodajalca ob tem pravita tudi, da želita ugotoviti, ali obstaja širše tveganje za nacionalno varnost. "Če so poročila točna, bi te smrti in izginotja lahko predstavljali resno grožnjo ameriški nacionalni varnosti in osebju z dostopom do znanstvenih skrivnosti," sta zapisala Comer in Burlison v pismih, poslanih na zvezne agencije. FBI se je že odzval, kot je povedal tiskovni predstavnik, vodijo "prizadevanja za iskanje povezav med pogrešanimi in umrlimi znanstveniki". Ministrstvo za obrambo je sporočilo, da ni nobenih "aktivnih preiskav nacionalne varnosti", ki bi vključevale sedanje ali nekdanje osebje, povezano s temi primeri. V objavi na omrežju X je NASA zapisala, da se "usklajuje in sodeluje z ustreznimi agencijami". "Trenutno nič, kar bi bilo povezano z Naso, ne kaže na grožnjo nacionalni varnosti," je povedala tiskovna predstavnica Nase Bethany Stevens. V preiskavo se je vključila tudi Bela hiša, vendar niso potrdili nobene povezave med posameznimi incidenti. Ameriški predsednik je sicer potrdil, da gre za "zelo resno zadevo" in nakazal, da bi lahko odgovori prišli kmalu.

Kdo so bili ubiti ali izginuli znanstveniki?

Primeri se sicer močno razlikujejo. Nekateri vključujejo umore, medtem ko so drugi primeri pogrešanih oseb brez znakov kaznivega dejanja. V vsaj dveh primerih so družine kot razlago navedle že obstoječa zdravstvena stanja ali osebne težave. Oblasti niso do sedaj ugotovile nobenih povezav med primeri. Niz skrivnostnih smrti in izginotij se je po navedbah zakonodajalcev začel leta 2023 s smrtjo Michaela Davida Hicksa, znanstvenika, ki je skoraj 25 let delal v Nasinem Laboratoriju za reaktivni pogon (Jet Propulsion Laboratory). Hicks, star 59 let, je umrl leta 2023, vzrok njegove smrti pa ni bil razkrit. Njegova hči Julia Hicks je za CNN povedala, da je njen oče imel znane zdravstvene težave in da jo je nedavno špekuliranje "močno pretreslo". "Ne razumem povezave med smrtjo mojega očeta in drugimi pogrešanimi znanstveniki," je dejala. Dodala je še, da se nanjo ni obrnil nihče iz katere koli zvezne agencije, da bi se pozanimal o smrti očeta.

V letih po Hicksovi smrti je izginilo še več oseb. Frank Maiwald, strokovnjak za vesoljske raziskave, je umrl leta 2024 v starosti 61 let. Monica Reza, 60-letna letalska inženirka, je junija 2025 izginila med pohodom v gozdovih Los Angelesa, bila pa je direktorica skupine za obdelavo materialov v Nasinem laboratoriju. Pogrešan je tudi William Neil McCasland, upokojeni general letalskih sil, ki ga niso več videli, odkar je 27. februarja odšel iz svojega doma v Albuquerqueju v Novi Mehiki, oblasti pa so sporočile, da je za seboj pustil osebne predmete, vendar je vzel denarnico in strelno orožje, od takrat pa ga še niso našli. McCasland je bil v središču nekaterih najnaprednejših letalsko-vesoljskih raziskav Pentagona in je nekoč poveljeval Raziskovalnemu laboratoriju letalskih sil na letalski bazi Wright-Patterson.

