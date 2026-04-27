Tujina

Skrivnostne smrti in izginotja znanstvenikov. Naključje ali vzorec?

Washington, 27. 04. 2026 08.17 pred 37 minutami 4 min branja 3

Avtor:
N.V.
Michael David Hicks

V zadnjih letih v ZDA odmeva več primerov smrti ali izginotij znanstvenikov ter strokovnjakov na področju jedrske energije in vesoljskih tehnologij. Po podatkih oblasti incidenti niso med seboj povezani, a so ponavljajoči se primeri sprožili špekulacije o morebitnih skupnih ozadjih. Določeni republikanski kongresniki zdaj zahtevajo preiskavo, sumijo namreč tudi, da bi lahko ta izginotja in umori predstavljali "grožnjo nacionalni varnosti".

Jedrski fizik in profesor na MIT, ki je bil smrtno ustreljen pred svojim domom v Massachusettsu. Upokojeni general letalskih sil, ki je izginil iz svojega doma v Novi Mehiki. Letalski inženir, ki je izginil med pohodom v Los Angelesu.

To so le trije izmed vsaj desetih posameznikov, znanstvenikov, povezanih z občutljivimi ameriškimi raziskavami na področju jedrske energije in vesoljskih tehnologij, ki so v zadnjih letih umrli ali izginili. To je sprožilo veliko zaskrbljenost v javnosti, poroča CNN, zaradi morebitnih povezav med izginotji in umori.

Republikanski kongresniki v predstavniškem domu zdaj zahtevajo pojasnila od FBI, ministrstva za energijo, Nase in obrambnega ministrstva, ker kot pravita James Comer, republikanec iz Kentuckyja, in republikanec iz Missourija Eric Burlison, obstajajo "nepotrjena javna poročila" o teh incidentih, poroča Fox News.

Zakonodajalca ob tem pravita tudi, da želita ugotoviti, ali obstaja širše tveganje za nacionalno varnost. "Če so poročila točna, bi te smrti in izginotja lahko predstavljali resno grožnjo ameriški nacionalni varnosti in osebju z dostopom do znanstvenih skrivnosti," sta zapisala Comer in Burlison v pismih, poslanih na zvezne agencije.

FBI se je že odzval, kot je povedal tiskovni predstavnik, vodijo "prizadevanja za iskanje povezav med pogrešanimi in umrlimi znanstveniki".

Ministrstvo za obrambo je sporočilo, da ni nobenih "aktivnih preiskav nacionalne varnosti", ki bi vključevale sedanje ali nekdanje osebje, povezano s temi primeri. V objavi na omrežju X je NASA zapisala, da se "usklajuje in sodeluje z ustreznimi agencijami".

"Trenutno nič, kar bi bilo povezano z Naso, ne kaže na grožnjo nacionalni varnosti," je povedala tiskovna predstavnica Nase Bethany Stevens.

V preiskavo se je vključila tudi Bela hiša, vendar niso potrdili nobene povezave med posameznimi incidenti. Ameriški predsednik je sicer potrdil, da gre za "zelo resno zadevo" in nakazal, da bi lahko odgovori prišli kmalu.

Kdo so bili ubiti ali izginuli znanstveniki?

Primeri se sicer močno razlikujejo. Nekateri vključujejo umore, medtem ko so drugi primeri pogrešanih oseb brez znakov kaznivega dejanja. V vsaj dveh primerih so družine kot razlago navedle že obstoječa zdravstvena stanja ali osebne težave. Oblasti niso do sedaj ugotovile nobenih povezav med primeri.

Niz skrivnostnih smrti in izginotij se je po navedbah zakonodajalcev začel leta 2023 s smrtjo Michaela Davida Hicksa, znanstvenika, ki je skoraj 25 let delal v Nasinem Laboratoriju za reaktivni pogon (Jet Propulsion Laboratory). Hicks, star 59 let, je umrl leta 2023, vzrok njegove smrti pa ni bil razkrit.

Njegova hči Julia Hicks je za CNN povedala, da je njen oče imel znane zdravstvene težave in da jo je nedavno špekuliranje "močno pretreslo". "Ne razumem povezave med smrtjo mojega očeta in drugimi pogrešanimi znanstveniki," je dejala. Dodala je še, da se nanjo ni obrnil nihče iz katere koli zvezne agencije, da bi se pozanimal o smrti očeta.

V letih po Hicksovi smrti je izginilo še več oseb. Frank Maiwald, strokovnjak za vesoljske raziskave, je umrl leta 2024 v starosti 61 let. Monica Reza, 60-letna letalska inženirka, je junija 2025 izginila med pohodom v gozdovih Los Angelesa, bila pa je direktorica skupine za obdelavo materialov v Nasinem laboratoriju.

Pogrešan je tudi William Neil McCasland, upokojeni general letalskih sil, ki ga niso več videli, odkar je 27. februarja odšel iz svojega doma v Albuquerqueju v Novi Mehiki, oblasti pa so sporočile, da je za seboj pustil osebne predmete, vendar je vzel denarnico in strelno orožje, od takrat pa ga še niso našli. McCasland je bil v središču nekaterih najnaprednejših letalsko-vesoljskih raziskav Pentagona in je nekoč poveljeval Raziskovalnemu laboratoriju letalskih sil na letalski bazi Wright-Patterson.

Dve drugi pogrešani osebi, Melissa Casias in Anthony Chavez, sta delali v Nacionalnem laboratoriju Los Alamos, vodilnem jedrskem raziskovalnem objektu v Novi Mehiki.

Špekulacije o povezanosti incidentov so se še povečale v zadnjem času, po zadnjih smrtih. Profesor na MIT Nuno F. G. Loureiro je bil decembra 2025 smrtno ustreljen na svojem domu blizu Bostona s strani napadalca, ki je nato streljal tudi na kampusu univerze Brown in ubil dva študenta. 47-letni fizik in znanstvenik za fuzijo je vodil MIT-jev Center za plazemsko znanost in fuzijo, kjer je deloval na razvoju tehnologij čiste energije in drugih raziskav.

Carl Grillmair je bil februarja v starosti 67 let smrtno ustreljen na svojem domu zunaj Los Angelesa. Astrofizik je delal na Kalifornijskem tehnološkem inštitutu, sodeloval z Naso in bil znan po svojih raziskavah iskanja vode na planetih zunaj našega Osončja.

Nekdanji obveščevalni častnik ameriških letalskih sil Matthew James Sullivan, star 39 let, je prav tako umrl leta 2024, še preden bi lahko pričal v zveznem primeru žvižgaštva o neidentificiranih letečih pojavih, je dejal Burlison in pozval FBI k preiskavi. Le dva tedna pred pričanjem naj bi Sullivan storil samomor.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
27. 04. 2026 08.54
Samo ne pozabimo, kako ameičani v sodelovanju z izraelci pobijajo Iranske znanstvenike? koliko časa že?
EU Dig. Cenzura
27. 04. 2026 08.37
To pocnejo iste organizacije katere so odstranile Kenedija ipd.
Odisej25
27. 04. 2026 08.34
To je ZDA način padcev skozi okno, le da se o tem zelo malo piše. Izginilo je tudi okoli 50 ljudi povezanih s afero Epstein.
