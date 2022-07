Pripadniki britanskih specialnih sil vpleteni v desetine umorov v Afganistanu

BBC je izvedel, da je bil general Sir Mark Carleton-Smith, nekdanji vodja posebnih enot Združenega kraljestva, obveščen o domnevnih nezakonitih umorih, vendar dokazov ni posredoval kraljevi vojaški policiji, tudi potem, ko se je začela preiskava umorov, za katere naj bi bili odgovorni pripadniki SAS. General Carleton-Smith, ki je prejšnji mesec odstopil z mesta načelnika generalštaba, ni želel komentirati navedb.

Novinarji so analizirali na stotine strani dokumentov SAS, vključno s poročili, ki zajemajo več kot ducat racij "ubij ali zajemi", ki jih je izvedla ena od enot SAS v Helmandu v letih 2010 in 11. Posamezniki, ki so služili v enoti SAS v provinci Helmand, so za BBC povedali, da so bili priča, kako so operativci SAS med nočnimi racijami ubijali neoborožene ljudi. Povedali so tudi, da so videli operativce, ki so uporabljali orožje, ki je bilo na kraju napada "vnaprej nastavljeno". S tem naj bi namreč želeli upravičiti umore.

Več ljudi, ki so služili v specialnih enotah, je za BBC povedalo, da so enote SAS tekmovale med seboj za največ ubitih in da je enota, ki jo je analiziral BBC, poskušala doseči večje število ubitih kot druge. Interna elektronska sporočila kažejo, da so se častniki na najvišjih ravneh specialnih sil zavedali, da prihaja do morebitnih nezakonitih umorov, vendar vojaški policiji kljub zakonski obveznosti niso prijavili sumov.