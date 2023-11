Skrivnostne zastrupitve še vedno begajo Hrvate, čakajo na analize

Hrvaški zdravstveni minister Vili Beroš je pojasnil, da so doslej v bolnišnicah po vsej državi pregledali 14 pacientov s sumom na zastrupitev. Pri štirih pacientih so našli poškodbe prebavne sluznice, druge so odpustili v domačo oskrbo. Najhuje je poškodovan prvi bolnik, ki je hospitaliziran v bolnišnici na Reki.

"Veliko je nenavadnega, vendar obstajajo določeni indici, kaj bi lahko bil vzrok, a to bomo prepustili državnemu inšpektoratu. Glede na vrsto škode, obseg in dejstvo, da gre za istega lastnika, je mogoče, da so se med postopkom čiščenja plastenk pojavili kakšni elementi, ki bi lahko povzročili te dogodke," je za HRT povedal Beroš.