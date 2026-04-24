Tujina

Skrivnostnež, ki je stavil na prijetje Madura, ameriški vojak

Washington, 24. 04. 2026 07.30

M.S.
Nicolas Maduro

Tik preden so Američani v začetku leta v Caracasu zajeli venezuelskega predsednika Nicolasa Madura in ga odpeljali v ZDA, je anonimnež na eni od ameriških napovednih tržnic stavil na njegovo prijetje, s tem pa kasneje zaslužil 400.000 dolarjev (okoli 340.000 evrov). Preiskava je zdaj pokazala, da je bil to ameriški vojak specialnih enot, ki je sodeloval v tej tajni vojaški operaciji.

Gannon Ken Van Dyke, ameriški vojak, nameščen v Fort Braggu v Severni Karolini, je konec decembra ustvaril račun na napovedni tržnici Polymarket in stavil več kot 33.000 dolarjev (28.000 evrov) na prijetje venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, poroča BBC.

Kot je pojasnilo ameriško ministrstvo za pravosodje, naj bi Van Dyke stavil na čas in izid tajne operacije, znane kot Absolutna odločnost, vse z namenom ustvarjanja dobička. Pri tem naj bi se zanašal na zaupne informacije.

"To je očitno trgovanje z notranjimi informacijami, kar je po zvezni zakonodaji nezakonito," so zapisali uradniki na ministrstvu.

Ameriški vojak, ki so ga zdaj aretirali, je obtožen nezakonite uporabe zaupnih vladnih informacij za osebno korist, kraje zaupnih informacij, goljufije z blagom, bančne goljufije in nezakonite denarne transakcije, je zapisano v obtožnici.

"Našim moškim in ženskam v uniformi so zaupane tajne informacije, da lahko čim bolj varno in učinkovito opravijo svoje poslanstvo, in jim je prepovedana uporaba teh zelo občutljivih informacij za osebno finančno korist," je komentiral vršilec dolžnosti ameriškega državnega tožilca Todd Blanche.

Na ministrstvu so medtem še pojasnili, da je Van Dyke kot vojak podpisal sporazume o nerazkritju informacij, s čimer je obljubil, da nikoli ne bo razkril oz. objavil zaupnih informacij v zvezi z vojaškimi operacijami. Van Dyke je bil v pripravo operacije Absolutna odločnost vključen vse od 8. decembra do 6. januarja, s tem pa je imel dostop do ključnih informacij.

Nicolas Maduro v priporu v New Yorku
Polymarket je medtem v odzivu pojasnil, da so, ko so identificirali uporabnika, zadevo posredovali pristojnim organom. Po njihovi oceni je aretacija vojaka "dokaz, da sistem deluje".

Ameriški novinarji so predsednika Donalda Trumpa včeraj prosili za komentar, a je odgovoril, da o tem ne ve nič in da bo zadevo proučil. "Ves svet je žal postal nekakšna igralnica, in če pogledate, kaj se dogaja po svetu, v Evropi in povsod, stavijo. Nikoli nisem bil preveč naklonjen temu," je dejal.

Ameriške sile so 3. januarja v nočni operaciji zajele Nicolasa Madura in njegovo ženo Cilio Flores v Caracasu in ju odpeljale v New York, kjer se zdaj soočata z obtožbami o kaznivih dejanjih, povezanih z orožjem in drogami, kar sicer zanikata.

Primerov podobnih stav na podlagi zaupnih informacij v času vojn predsednika Trumpa naj bi bilo sicer še več.

Preberi še Stave na vojno: ali iz Bele hiše uhajajo notranje informacije?
