Skrivnostnež, ki je stavil na prijetje Madura, ameriški vojak

Gannon Ken Van Dyke, ameriški vojak, nameščen v Fort Braggu v Severni Karolini, je konec decembra ustvaril račun na napovedni tržnici Polymarket in stavil več kot 33.000 dolarjev (28.000 evrov) na prijetje venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, poroča BBC.

Kot je pojasnilo ameriško ministrstvo za pravosodje, naj bi Van Dyke stavil na čas in izid tajne operacije, znane kot Absolutna odločnost, vse z namenom ustvarjanja dobička. Pri tem naj bi se zanašal na zaupne informacije.

"To je očitno trgovanje z notranjimi informacijami, kar je po zvezni zakonodaji nezakonito," so zapisali uradniki na ministrstvu.

Ameriški vojak, ki so ga zdaj aretirali, je obtožen nezakonite uporabe zaupnih vladnih informacij za osebno korist, kraje zaupnih informacij, goljufije z blagom, bančne goljufije in nezakonite denarne transakcije, je zapisano v obtožnici.

"Našim moškim in ženskam v uniformi so zaupane tajne informacije, da lahko čim bolj varno in učinkovito opravijo svoje poslanstvo, in jim je prepovedana uporaba teh zelo občutljivih informacij za osebno finančno korist," je komentiral vršilec dolžnosti ameriškega državnega tožilca Todd Blanche.

Na ministrstvu so medtem še pojasnili, da je Van Dyke kot vojak podpisal sporazume o nerazkritju informacij, s čimer je obljubil, da nikoli ne bo razkril oz. objavil zaupnih informacij v zvezi z vojaškimi operacijami. Van Dyke je bil v pripravo operacije Absolutna odločnost vključen vse od 8. decembra do 6. januarja, s tem pa je imel dostop do ključnih informacij.