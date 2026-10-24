Skrivnostni črni predmet naj bi letel nad ZDA, nato pa izginil

Domnevno opažanje naj bi prijavila anonimna vira z "obsežnimi operativnimi izkušnjami pri sodelovanju z vladnimi agencijami". Zgodilo se je na lokaciji, katere ime je bilo v dokumentu, objavljenem v petek, prekrito.

Ta naj bi letel izjemno hitro, nato pa v le nekaj sekundah nenadoma in neslišno izginil, za seboj pa ni pustil sledi izpušnih plinov ali sploh kakršnih koli dokazov o svojem obstoju, piše Guardian.

V najnovejšem sklopu poročil o domnevnih opažanjih neznanih letečih predmetov, ki jih je objavila Trumpova administracija, je govora tudi o črnem trikotnem predmetu.

Vira sta pojasnila, da je bil ta neidentificirani pojav podoben dronu s krili v obliki črke delta, katerih razpon naj bi bil od 2,75 do 4,5 metra. Hitrost predmeta sta ocenila na približno 2900 kilometrov na uro.

A številne podrobnosti, kot pri tudi več sto drugih poročilih, ki jih Pentagon od meseca maja objavlja v okviru obljube Donalda Trumpa, da bo zagotovil preglednost glede desetletij prej zaupnih dokumentov o NLP-jih, so tudi v tem primeru nejasne, nedorečene ali v celoti prikrite.

Medtem ko so bila številna prejšnja poročila opremljena z resničnimi fotografijami ali videoposnetki domnevnih opažanj, poročilo o "črnih trikotnikih" vsebuje devet enakih slik istega neidentificiranega kanjona. Na njih so grobo dodane majhne trikotne silhuete, ki naj bi ponazarjale gibanje predmeta, ki sta ga po navedbah opazovalcev videla.

Dokument vsebuje manj kot 25 besedilnih strani brez videoposnetkov ali fotografij.

"V resnici je videti, da gre zgolj za črno trikotno obliko, postavljeno na fotografijo pokrajine, da bi ponazorili poročilo. Mislim, da to poročilu samemu ne dodaja ničesar bistvenega," je pojasnil Greg Eghigian, profesor zgodovine in bioetike na univerzi Penn State.

Po začetnem valu objav so bile objave Pentagona v času druge Trumpove administracije v zadnjih mesecih redkejše, njihova vsebina pa opazno skromnejša. To še posebej velja od februarja, ko je ameriški predsednik napovedal, da je odredil popolno razkritje informacij o tem, kaj vlada ve o NLP-jih in iskanju zunajzemeljskega življenja.