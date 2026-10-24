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Skrivnostni črni predmet naj bi letel nad ZDA, nato pa izginil

Washington, 24. 10. 2026 10.16 pred 1 uro 2 min branja 30

Avtor:
N.V.
Majhni črni trikotniki ponazarjajo gibanje NLP-ja, ki naj bi bil opažen nad kanjonom

V začetku letošnjega leta naj bi se nad občutljivim objektom na zahodu ZDA pojavil skrivnosten črn trikotni predmet, ki je letel z izjemno veliko hitrostjo. Neznani predmet ni kazal nobenih značilnosti običajnega vojaškega letala, pravita dva vojaška opazovalca.

V najnovejšem sklopu poročil o domnevnih opažanjih neznanih letečih predmetov, ki jih je objavila Trumpova administracija, je govora tudi o črnem trikotnem predmetu.

Ta naj bi letel izjemno hitro, nato pa v le nekaj sekundah nenadoma in neslišno izginil, za seboj pa ni pustil sledi izpušnih plinov ali sploh kakršnih koli dokazov o svojem obstoju, piše Guardian.

Domnevno opažanje naj bi prijavila anonimna vira z "obsežnimi operativnimi izkušnjami pri sodelovanju z vladnimi agencijami". Zgodilo se je na lokaciji, katere ime je bilo v dokumentu, objavljenem v petek, prekrito.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vira sta pojasnila, da je bil ta neidentificirani pojav podoben dronu s krili v obliki črke delta, katerih razpon naj bi bil od 2,75 do 4,5 metra. Hitrost predmeta sta ocenila na približno 2900 kilometrov na uro.

A številne podrobnosti, kot pri tudi več sto drugih poročilih, ki jih Pentagon od meseca maja objavlja v okviru obljube Donalda Trumpa, da bo zagotovil preglednost glede desetletij prej zaupnih dokumentov o NLP-jih, so tudi v tem primeru nejasne, nedorečene ali v celoti prikrite.

Medtem ko so bila številna prejšnja poročila opremljena z resničnimi fotografijami ali videoposnetki domnevnih opažanj, poročilo o "črnih trikotnikih" vsebuje devet enakih slik istega neidentificiranega kanjona. Na njih so grobo dodane majhne trikotne silhuete, ki naj bi ponazarjale gibanje predmeta, ki sta ga po navedbah opazovalcev videla.

Dokument vsebuje manj kot 25 besedilnih strani brez videoposnetkov ali fotografij.

"V resnici je videti, da gre zgolj za črno trikotno obliko, postavljeno na fotografijo pokrajine, da bi ponazorili poročilo. Mislim, da to poročilu samemu ne dodaja ničesar bistvenega," je pojasnil Greg Eghigian, profesor zgodovine in bioetike na univerzi Penn State.

Po začetnem valu objav so bile objave Pentagona v času druge Trumpove administracije v zadnjih mesecih redkejše, njihova vsebina pa opazno skromnejša. To še posebej velja od februarja, ko je ameriški predsednik napovedal, da je odredil popolno razkritje informacij o tem, kaj vlada ve o NLP-jih in iskanju zunajzemeljskega življenja.

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KOMENTARJI30

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slayer2
24. 10. 2026 12.21
Rusi,pa to 😂😂😂
Odgovori
+1
1 0
Berbelund
24. 10. 2026 12.20
vera še posebej pa cerkev bosta propadla ko se bo enkrat razkrila resnica!
Odgovori
+1
1 0
leviindesnikekci
24. 10. 2026 12.14
Nikjer drugod, le v zda. Ista fora z ISIS, ki je napadla vse sosednje drzave Izraela, Izraela pa ne. Le zakaj 😬
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+1
1 0
PomisliNaSonce
24. 10. 2026 12.10
Bo treba počasi tud kaj razložit oziroma povedat, razkrit množicam kaj je to energijska frekvenca znotrej same atmosfere. Od tega je odvisno, kaj sploh vidimo in kako se ob tem počutimo. Na kaj pomislimo, kako sploh ocenjujemo... tudi slišimo, na kater okus in dotik telo posledično odreagira kot ga kasneje razumemo zarad vsega prej ....
Odgovori
-1
0 1
Tomvojo
24. 10. 2026 12.05
Ruska turbo karjola.
Odgovori
-1
0 1
PomisliNaSonce
24. 10. 2026 12.04
Mogoče pa je vse skupej povezani z Xksom po nebu, ki potuje mirno tiho iz enega konca sveta proti drugim. A se je že kdo vprašal, koliko vpliva razdalja oz.stanje zraka med tem kje smo in kje je predmet pogleda, recimo od nekdej nam prodajajo samo tehnologije recimo tv/računalniških/telefonskih zaslonov....konec koncev tudi pogleda iz avta skozi stekla ven, nikoli se pa ne govori o energijski frekvenci ki jo je na tistem področju sposobna atmosfera sama od sebe :)
Odgovori
0 0
ptuj.si
24. 10. 2026 12.04
Golobov super računalnik?
Odgovori
-1
1 2
Potouceni kramoh
24. 10. 2026 12.03
To je bil rusko kitajski high tech udarec USA sam uni še to niso ozavestili.
Odgovori
+0
1 1
ares2
24. 10. 2026 12.00
Dolgo ste bili tiho o teh "nlp" . Tokrat prevladujejo droni.
Odgovori
+1
2 1
tali?ni tom
24. 10. 2026 11.59
to je ruska lopata!!
Odgovori
-1
1 2
detect
24. 10. 2026 11.58
vprašajte Mick Westa.
Odgovori
+0
1 1
GhostWithAxe
24. 10. 2026 11.49
....Mislim, da to poročilu samemu ne dodaja ničesar bistvenega," je pojasnil Greg Eghigian, profesor zgodovine in bioetike na univerzi Penn State. - Torej kdo je ta profesor zgodovine da je nek faktor in avtoriteta v tej zgodbi? Kaj pa pravi profesor matematike na univerzi Penn State? Hvala, veste kaj ga, bom kar sam kontaktiral ker me res zanima.
Odgovori
+9
9 0
300 let do specialista
24. 10. 2026 11.45
Mislim, da so kar Rusi.
Odgovori
+3
5 2
PomisliNaSonce
24. 10. 2026 11.39
Kaj pa če je bil zgolj odsev sence nečesa. Senca zna bit zelo nenavadna in hitra :)
Odgovori
-4
2 6
PONS
24. 10. 2026 11.44
Res je senca/tema nima mase isto kot svetloba. Kar nima mase lahko gre s svetlobno hitrostjo.
Odgovori
+1
2 1
PomisliNaSonce
24. 10. 2026 11.59
Tudi brez zvoka je, ponavadi senca :)
Odgovori
+0
1 1
Mean Cat
24. 10. 2026 11.36
Kksne kozlarije se tukaj objavljajo ......jaoooo🤦
Odgovori
+4
8 4
Limonček60
24. 10. 2026 11.31
Počakmo na Donijev komentar.Ziher bo spet kakšno neumnost'iztrelu',pa to
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+2
4 2
Hind Rami Iyad Rajab
24. 10. 2026 11.43
obljubil je razkritje VSE dokumentacije za desetletja nazaj o tej temi...od us army do CIA in FBI....materiala je ogromno
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+2
2 0
Hind Rami Iyad Rajab
24. 10. 2026 11.31
vse priče in vojaško osebje usa / ki imajo dokaze in pričevanja o zunajzemeljskih predmetih in bitjih že kar nekaj časa tudi v kongresu zahtevajo najprej imuniteto/ bili bi sodno preganjani , če bi izdali kaj več/ če bodo to imuniteto dobili ...bo svet šokiran...koliko " stikov " ima zemlja in zemljani z neznanimi bitji in polovili iz vesolja...
Odgovori
+2
5 3
96bimBo
24. 10. 2026 11.34
Si tudi ti Nezemljan?
Odgovori
+0
4 4
Hind Rami Iyad Rajab
24. 10. 2026 11.42
preveri kaj se dogaja v usa kongresu na temo ufo že najmanj eno leto...
Odgovori
+2
2 0
loso
24. 10. 2026 11.25
Eh, pa saj to se ve…to je JJ pičil v Jeruzalem!
Odgovori
+1
4 3
ptuj.si
24. 10. 2026 11.24
Kdo je pa zmeril hitrost?
Odgovori
-6
0 6
Hind Rami Iyad Rajab
24. 10. 2026 11.42
mahnić...grimsovo
Odgovori
+1
2 1
bohinj je zakon
24. 10. 2026 11.24
Rusi.
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-4
1 5
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