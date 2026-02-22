Skrivnostni dobrotnik mestu podaril 21 kilogramov zlatih palic

Osaka je prejela obsežno donacijo za pomoč pri popravilu svojega starega vodovodnega sistema. Donacija je težka kar 21 kilogramov in je v zlatih palicah. Zlate palice, vredne približno 560 milijonov jenov oziroma 3,6 milijona dolarjev (približno 3 milijone evrov), je novembra lani podaril donator, ki je želel ostati anonimen, je povedal župan Osake Hideyuki Yokoyama . Osaka, v kateri živi skoraj tri milijone ljudi, je tretje največje mesto v državi. Toda tako kot v mnogih japonskih mestih se tudi vodovodne in kanalizacijske cevi v Osaki starajo – kar pomeni vse večje varnostno tveganje, piše BBC.

Osaka je leta 2024 zabeležila več kot 90 primerov puščanja vodovodnih cevi pod cestami, so sporočili iz mestnega vodovodnega urada. Zato se v japonskih mestih, ki imajo podoben problem, večkrat sredi mesta pojavijo nevarne vrtače.

"Popravilo starajočih se vodovodnih cevi zahteva ogromno naložbo. Zato sem izjemno hvaležen," je povedal župan Osake, ki je predstavil ogromno donacijo zlata. Znesek je osupljiv, zato smo brez besed, je poudaril. Isti skrivnostni donator je že prej podaril donacijo v gotovini za občinski vodovod, je dodal.

Mestni urad za vodovod je sporočil, da je hvaležen za donacijo zlata in da jo bo dobro uporabil.