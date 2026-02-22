Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Skrivnostni dobrotnik mestu podaril 21 kilogramov zlatih palic

Osaka , 22. 02. 2026 17.49 pred 48 minutami 1 min branja 8

Avtor:
A.K.
Zlate palice

Oblasti v japonskem mestu Osaka so navdušene. Neznani dobrotnik je mestu podaril 21 kilogramov zlatih palic. Te so vredne približno 3,6 milijona dolarjev. Donacijo pa je namenil popravilu vodovodnega sistema.

Osaka je prejela obsežno donacijo za pomoč pri popravilu svojega starega vodovodnega sistema. Donacija je težka kar 21 kilogramov in je v zlatih palicah. Zlate palice, vredne približno 560 milijonov jenov oziroma 3,6 milijona dolarjev (približno 3 milijone evrov), je novembra lani podaril donator, ki je želel ostati anonimen, je povedal župan Osake Hideyuki Yokoyama. Osaka, v kateri živi skoraj tri milijone ljudi, je tretje največje mesto v državi. Toda tako kot v mnogih japonskih mestih se tudi vodovodne in kanalizacijske cevi v Osaki starajo – kar pomeni vse večje varnostno tveganje, piše BBC.

Zlate palice
Zlate palice
FOTO: Shutterstock

Osaka je leta 2024 zabeležila več kot 90 primerov puščanja vodovodnih cevi pod cestami, so sporočili iz mestnega vodovodnega urada. Zato se v japonskih mestih, ki imajo podoben problem, večkrat sredi mesta pojavijo nevarne vrtače.

Vodovodne cevi
Vodovodne cevi
FOTO: Shutterstock

"Popravilo starajočih se vodovodnih cevi zahteva ogromno naložbo. Zato sem izjemno hvaležen," je povedal župan Osake, ki je predstavil ogromno donacijo zlata. Znesek je osupljiv, zato smo brez besed, je poudaril. Isti skrivnostni donator je že prej podaril donacijo v gotovini za občinski vodovod, je dodal.

Mestni urad za vodovod je sporočil, da je hvaležen za donacijo zlata in da jo bo dobro uporabil.

zlato donacija japonska

Zapustila ga je mama, edini prijatelj plišasti orangutan: se mu obetajo lepši časi?

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
brabusednet
22. 02. 2026 18.37
Naši golobarji pa z našim davkoplačevalskim denarjem v Bosni in Hercegovini financirajo obnovo vodovoda.Mislim,da v Veliki Kladuši.
Odgovori
0 0
Morgoth
22. 02. 2026 18.31
Tako se donira. Anonimno! Če ni anonimno je samo PR in futranje ega!
Odgovori
+0
1 1
Polde22
22. 02. 2026 18.30
Sem slišal, da bodo tudi naši tranzicijski tajkuni izvedli pri nas podobne akcije kot tale na Japonskem. Brodnjak bo pa zgradil novo javno bolnišnico in nekaj brezplačnih domov za ostarele. Aja, potem bo pa še svizec zavil čokolado...
Odgovori
+1
2 1
Justice4all
22. 02. 2026 18.30
Slika je silovita---21 kg zlata je volumensko malo več kakor 1 liter- to pomeni kocka 10X10X10cm...fizika
Odgovori
+3
3 0
aljoteam
22. 02. 2026 18.26
Res lepo da pride kaksna novice iz Japonske, ampak da citirate Britance/Americane za novico iz Japonske je pa dobesedno absurdno.
Odgovori
+6
7 1
Thor78
22. 02. 2026 18.26
Ukrajinci tamanijo svoje, sam da bi okrivili Rusijo. Preveč denarja se steka v ukrajino, dokler se ne zapre pipic, temu ne bo konec.
Odgovori
+2
4 2
Delavec_Slo
22. 02. 2026 18.24
Pa sm mislu,da je ta dobrotnik jankovich z nesposobnima prikolicama!
Odgovori
+1
4 3
JanezNovak13
22. 02. 2026 18.10
Najlepše mesto bi lahko dobilo odpisane milijončke. De.
Odgovori
+4
6 2
bibaleze
Portal
Poslušajte svoje otroke: Ključ do zaupanja
Preseganje rivalstva med brati in sestrami: Od konflikta do sožitja
Preseganje rivalstva med brati in sestrami: Od konflikta do sožitja
Kako prepoznati visoko občutljivega otroka – in kako mu pomagati
Kako prepoznati visoko občutljivega otroka – in kako mu pomagati
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Ta hrvaški biser je bil razglašen za najlepše obalno mesto v Evropi
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi
Dnevni horoskop: Device iščejo nadzor, škorpijoni hrepenijo po spremembi
Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi
Umrl je igralec, ki smo ga poznali vsi
vizita
Portal
Hormonsko neravnovesje po 30. letu: prvi opozorilni znaki, ki jih ne smete spregledati
Življenje z lupusom jo je prikovalo na posteljo: sram jo je bilo prositi za pomoč, a dočakala je nepričakovano podporo
Življenje z lupusom jo je prikovalo na posteljo: sram jo je bilo prositi za pomoč, a dočakala je nepričakovano podporo
Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike
Odkritje starodavnih bakterij razkriva presenetljivo odpornost na sodobne antibiotike
Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti
Najbolj zdravi sadeži za vaše telo: kateri res izstopajo po hranilni vrednosti
cekin
Portal
Seznam držav, kjer se danes najceneje je: presenetljivo poceni destinacije po svetu
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
moskisvet
Portal
Enzo Ferrari: vizionar, dirkač in graditelj imperija
Zakaj ženske po prvem zmenku izginejo? Odgovor je v teh navadah
Zakaj ženske po prvem zmenku izginejo? Odgovor je v teh navadah
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
dominvrt
Portal
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
okusno
Portal
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543