Tujina

Skrivnostni dron več mesecev ležal v jarku ob makadamski cesti

Galczyce, 13. 03. 2026 10.03 pred 1 uro 2 min branja 18

Avtor:
M.V.
Droni Gerbera, ki so padli na Poljskem

Septembra 2025 so poljski radarji med ruskim napadom na zahod Ukrajine zaznali več dronov v bližini meje. Natova letala so sestrelila tri. Eden od preostalih dronov pa je padel v rudnik lignita v Galczycah na Poljskem.

V noči z 9. na 10. september 2025 je več ruskih brezpilotnih letal med obsežnim ruskim napadom na zahodno Ukrajino vstopilo v poljski zračni prostor. Na radarju so jih zaznali več kot 10, sestreljeni pa so bili vsaj trije. To je bilo prvič, da je članica Nata odprla ogenj na ruska letala med vojno v Ukrajini. V zraku so bila letala Poljske in drugih članic Nata, nekatera letališča pa so bila zaprta.

Poljski tožilci pravijo, da je bil dron, ki so ga našli v rudniku, neoborožen, po vsej verjetnosti pa se je tam znašel po vdoru v zračni prostor septembra lani. 

Službe so izvedle odstranjevanje min ter biološko in kemično izvidnico, območje najdbe drona pa je bilo pregledano. Tožilec ni potrdil, ali je bil dron, ki so ga našli v četrtek, iste vrste kot tisti, ki so ga našli septembra lani. Dodal je, da predhodne ugotovitve kažejo, da je bil dron že nekaj časa na Poljskem.

Dron je našel delavec v rudniku lignita. Nekaj ur po najdbi je Marcin Jankowski iz policijskega oddelka občine Konin ugotovil, da je dron bele barve in da je "resnično videti kot vojaški" ter da je trikotne oblike, velik nekaj več kot en kvadratni meter.

Letalnik so našli v jarku ob makadamski cesti poleg rudnika Tomisawica. Območje je nerazvito, v bližini je le ena kmetija z majhnim proizvodnim obratom.

dron poljska rudnik

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
LevoDesniPles
13. 03. 2026 11.30
lol vsi vemo da zahodnjaški medijaši iščejo če je kje zraven ali pa bodo dali zraven potni list putina XD
Odgovori
0 0
dioporco
13. 03. 2026 11.23
Zelenko na vsak nacin hoce vmesati Poljsko v vojno
Odgovori
-1
1 2
sabro4
13. 03. 2026 11.13
pod uspehi Dumpove wikend exkurzije na Iran se ne sme komentirat, ne razumem zakaj če pa so že po prvi uri zmagali, tako pravi namreč stabilni genij
Odgovori
+2
2 0
progresivnidaveknastanovanja
13. 03. 2026 11.13
če jih v dubaju snemaš te zaprejo. Odlična država. Čim več hodte tja na vroč pesek, je veliko lepše kot modro hrvaško morje.
Odgovori
+1
1 0
St. Gallen
13. 03. 2026 11.19
Krpice ao cenejse kot v Londonu Herrods npr, kvaliteta enaka
Odgovori
0 0
4krogci
13. 03. 2026 11.10
Ja pa ja de 🤣🤣
Odgovori
+4
4 0
a res1
13. 03. 2026 11.04
Pa ta na sliki je malo večji kot 1 kvadratni meter. V razmislek kaj se nam soltira...
Odgovori
+4
5 1
asgard
13. 03. 2026 11.23
Drone imaš tudi pod 250g ...
Odgovori
0 0
alicante1234
13. 03. 2026 11.29
asgard -250g dron ti ne bo letel +500 km
Odgovori
0 0
alicante1234
13. 03. 2026 11.04
Poljaki in Ukrajinci v paniki zaradi pozabljene vojne. Vsa vojaška tehnika in protizračna obramba se je preselila na Bližnji vzhod.
Odgovori
+3
4 1
300 let do specialista
13. 03. 2026 10.55
Kje so pa konzerve paštet, iz katerih vlečete Ruse?? Sprašujem za prijatelja, ki ne upa več kupiti paštete.
Odgovori
+3
5 2
nelevnedesen
13. 03. 2026 10.46
In dron je padel z neba, na sliki bol zeda, kot bi ga nekdo položil za fotografiranje
Odgovori
+6
7 1
a res1
13. 03. 2026 10.40
Ta na sliki je pristal kot avion Harrier. Fotomontaža na kubik in pa kdo še sploh verjame, kaj se v resnici v UK dogaja. In še kje...
Odgovori
+6
8 2
asgard
13. 03. 2026 11.25
Hm, očitno ne veš kako sploh letijo letala, droni itd... Je bil primer ko je pilot izskočil in je letalo šele čez par deset km padlo na eno hišo in ubilo otroka. Mislim da je bilo to v Ameriki v 70-80...
Odgovori
-1
0 1
an2000
13. 03. 2026 11.29
Bil je to sovjetski Mig 25 Foxbat, če se ne motim... Je izskočil pilot že davno prej, je pa čudno, da ga niso sklatil že prej, predno je nekemu mulcu v Kanadi ki je spal na mansardi padel na glavo...
Odgovori
0 0
oježeš
13. 03. 2026 10.23
Sam sem prepričan, da so bo v Iraku ponovil Vietnam.
Odgovori
+1
6 5
macolagobec
13. 03. 2026 10.58
Pa na Iran ne pozabi!
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
