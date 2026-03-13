Skrivnostni dron več mesecev ležal v jarku ob makadamski cesti

V noči z 9. na 10. september 2025 je več ruskih brezpilotnih letal med obsežnim ruskim napadom na zahodno Ukrajino vstopilo v poljski zračni prostor. Na radarju so jih zaznali več kot 10, sestreljeni pa so bili vsaj trije. To je bilo prvič, da je članica Nata odprla ogenj na ruska letala med vojno v Ukrajini. V zraku so bila letala Poljske in drugih članic Nata, nekatera letališča pa so bila zaprta.

Poljski tožilci pravijo, da je bil dron, ki so ga našli v rudniku, neoborožen, po vsej verjetnosti pa se je tam znašel po vdoru v zračni prostor septembra lani.

Službe so izvedle odstranjevanje min ter biološko in kemično izvidnico, območje najdbe drona pa je bilo pregledano. Tožilec ni potrdil, ali je bil dron, ki so ga našli v četrtek, iste vrste kot tisti, ki so ga našli septembra lani. Dodal je, da predhodne ugotovitve kažejo, da je bil dron že nekaj časa na Poljskem.

Dron je našel delavec v rudniku lignita. Nekaj ur po najdbi je Marcin Jankowski iz policijskega oddelka občine Konin ugotovil, da je dron bele barve in da je "resnično videti kot vojaški" ter da je trikotne oblike, velik nekaj več kot en kvadratni meter.

Letalnik so našli v jarku ob makadamski cesti poleg rudnika Tomisawica. Območje je nerazvito, v bližini je le ena kmetija z majhnim proizvodnim obratom.