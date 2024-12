Skrivnostni droni: uradniki mirijo, prestrašeni ljudje pa zahtevajo odgovore

V zadnjih tednih so prebivalci New Jerseyja poročali o skrivnostnih dronih, ki so preletavali nebo. Kljub temu, da je guverner New Jerseyja povedal, da po njihovem mnenju brezpilotna letala javnosti ne ogrožajo, so številni zaradi pomanjkanja odgovorov zaskrbljeni. Iz Bele hiše so sicer sporočili, da gre pri veliki večini domnevno opaženih brezpilotnih letal dejansko za zakonito upravljana letala s posadko, a številni z odgovori niso zadovoljni, saj verjamejo, da bi lahko zadevo bolje preiskali in to tudi bolje komunicirali z javnostjo. Preiskavo sicer vodita tudi ministrstvo za domovinsko varnost in FBI.

Medtem ko so prebivalci New Jerseyja od novembra dalje vse bolj pogosto začeli opažati "neznane leteče predmete", so uradniki z guvernerjem New Jerseyja Philom Murphyjem na čelu poudarjali, da za zdaj nimajo nobenih podatkov, ki bi kazali na to, da droni predstavljajo grožnjo javni varnosti, poroča AP. Po drugi strani pa niso predložili nobenih dokazov, da droni niso nevarni. Prebivalci so zahtevali odgovore, pristojni pa jih dolgo niso imeli. Med drugim je zadevo preiskoval tudi FBI, ki je prebivalce pozval, naj jim pošljejo videoposnetke, fotografije in druge informacije, ki jih morda imajo o dronih.

Poslanka Dawn Fantasia se je sestala z ministrstvom za domovinsko varnost. Pojasnili so ji, da gre za drone s premerom približno 1,8 metra, povedali pa so ji tudi, da droni včasih letijo z ugasnjenimi lučmi. Gre za drone, ki so veliko večji od tistih, ki jih za domačo rabo običajno uporabljajo ljubitelji, poleg tega pa so opremljeni tako, da jih ni mogoče zaznati prek radijskega signala ali s pomočjo helikopterjev, kar sicer tradicionalno uporabljajo za zaznavo dronov. "Vsekakor obstajajo tudi veliki brezpilotni letalniki, kot so denimo kmetijski droni, vendar običajno niso takšni kot ti, ki jih ljudje opažajo v mestu ali predmestjih," je dejal John Duesler, predsednik pensilvanskega združenja za brezpilotne letalnike (Pennsylvania Drone Association). Organizacija s približno 350 člani ima sedež v Pittstonu v Pensilvaniji. Dodal je še, da je ponoči res težko videti, kako veliki so droni, še posebej zato, ker so lahko bolj ali manj oddaljeni od nas. "Imeti pravi občutek, kako velik je nek leteč predmet, je res težko. Malo se sprašujem, ali gre za tekmovanje, kot je na primer 'kdo je ujel večjo ribo'," je povedal. Skrbi, da gre za zarote tujih agentov Ker odgovorov ni bilo, so se na spletu začela pojavljati ugibanja, da droni pripadajo tujim agentom, ki vohunijo za prebivalstvom. Dva republikanska kongresnika Jerseyja, Smith in predstavnik ZDA Jeff Van Drew, sta celo pozvala vojsko, naj iz varnostnih razlogov brezpilotna letala sestreli. Pentagon je nato poudaril, da brezpilotna letala ne predstavljajo grožnje iz tujine.

Tiskovni predstavnik Pentagona generalmajor Pat Ryder je v četrtek dejal, da prvotna ocena vojske po posvetovanju z ministrstvom za domovinsko varnost in svetom za nacionalno varnost, da brezpilotna letala niso tujega izvora, ostaja nespremenjena. Tiskovna predstavnica Pentagona Sabrina Singh pa je v sredo povedala še, da letala niso last ameriške vojske. 'Gre za zakonito upravljana letala s posadko' Svetovalec Bele hiše za nacionalno varnost John Kirby je v četrtek zatrdil, da gre pri veliki večini domnevno opaženih brezpilotnih letal dejansko za zakonito upravljana letala s posadko, poroča Fox News. "Trenutno nimamo dokazov, da poročana opažanja brezpilotnih letal predstavljajo grožnjo nacionalni varnosti ali javni varnosti ali da imajo povezavo s tujino," je Kirby povedal novinarjem. "Ministrstvo za domovinsko varnost in FBI preiskujeta ta opažanja in tesno sodelujeta z državnimi in lokalnimi organi kazenskega pregona, da bosta lahko z uporabo številnih metod odkrivanja prišla do boljšega razumevanja njihovega izvora," je dejal.

"Z uporabo zelo sofisticiranih elektronskih tehnologij zaznavanja, ki so jih zagotovile zvezne oblasti, nismo mogli potrditi nobenega od prijavljenih vizualnih videnj, prav tako jih niso mogli potrditi državni ali lokalni organi kazenskega pregona," je dejal. Kot je še povedal, so po pregledu posnetkov ugotovili, da gre pri mnogih od prijavljenih opažanj dejansko za zakonita letala s posadko. Zvezni državi New Jersey je na pomoč priskočila tudi obalna straža ZDA, ki je potrdila, da nič ne nakazuje na to, da bi bile vpletene tuje države. "In kar je pomembno, ni nobenih prijavljenih ali potrjenih opažanj dronov v nobenem omejenem zračnem prostoru," so izpostavili. 'Vlada je zamudila priložnost, da bi pridobila zaupanje javnosti' V izjavi za Fox News Digital je Brian Harrell, nekdanji pomočnik sekretarja DHS za zaščito infrastrukture pod Trumpovo administracijo, dejal, da je Kirby zamudil ključno priložnost za razvoj zaupanja javnosti. "Vlada ima edinstveno priložnost, da zgradi zaupanje ameriške javnosti, oni pa se igrajo," je dejal Harrell. "Potrebni so dodatni organi; vendar imamo danes orodja in radarske zmogljivosti, da razumemo podrobnosti teh brezpilotnih letal. Čeprav mislim, da tuje države niso vpletene, mi je jasno, da vlada ali pristojni preizkušajo zmogljivosti," je menil.

