Skrivnostni droni nad nemško bolnišnico, rafinerijo nafte, vojaško ladjedelnico

Nemčija preiskuje, ali je v roj skrivnostnih brezpilotnih letalnikov, ki so se minuli teden pojavili nad nekatero njihovo kritično infrastrukturo, vpletena Rusija, poroča Telegraph. Drone so med drugim opazili nad regionalnim parlamentom zvezne dežele Schleswig-Holstein in rafinerijo nafte.
Drone so ob tem minuli četrtek opazili tudi nad vojaško ladjedelnico, ki pripada podjetju Thyssenkrupp, proizvajalcu vojnih ladij, kmalu zatem pa tudi nad bližnjo univerzitetno bolnišnico. O podobnem dogajanju poročajo tudi z območja elektrarne v Kielu in Severnobaltskega kanala, ki je vitalna evropska ladijska pot.
Iz internega vladnega dokumenta, ki ga navaja nemški časopis Der Spiegel, je razvidno, da naj bi upravljavci brezpilotnih letalnikov merili velikost kritične infrastrukture. Po navedbah naj bi droni leteli po vzporednih linijah.
Podobne aktivnosti z droni so sicer v minulih tednih zaznali tudi na Danskem, Norveškem, v Litvi in drugod. Notranja ministrica Schleswig-Holsteina Sabine Sütterlin-Waack je dejala, da so zaradi nedavnih incidentov v intenzivnem in stalnem sodelovanju z zvezno vlado in Bundeswehrom.
Schleswig-Holstein meji na Dansko, kjer so zaradi preleta neidentificiranih dronov minuli teden ustavili delovanje letališča v Københavnu. Podobno so droni povzročili zamude letov na letališču v Vilniusu v Litvi in na letališču v Oslu na Norveškem.
Kremelj je že zanikal kakršno koli vpletenost v "hibridne napade". Vendar pa so evropski voditelji kljub temu prepričani, da za nedavnimi vdori v njihov zračni prostor stoji prav Moskva. "Še vedno ne vemo, od kod prihajajo, vendar pa sumimo, da so povezani z Rusijo," je dejal nemški kancler Friedrich Merz.
Danska premierka Mette Frederiksen pa je poudarila, da "obstaja z evropskega vidika zgolj ena država, ki nam je pripravljena groziti, in to je Rusija". "Naš odziv mora biti odločen," je dodala.
Med razpravo o nadaljnji podpori Ukrajini in sankcijah proti Rusiji na vrhu Evropske unije, ki poteka na Danskem, bodo tako voditelji govorili tudi o zaščiti pred droni, ki bi varovala staro celino.
