Tujina

Skrivnostni droni nad nemško bolnišnico, rafinerijo nafte, vojaško ladjedelnico

Berlin, 01. 10. 2025 17.47 | Posodobljeno pred 45 minutami

M.P.
Potem ko so minuli teden nad nemško zvezno deželo Schleswig-Holstein opazili večje število skrivnostnih dronov, je nemška vlada sporočila, da je njihova kritična infrastruktura vsak dan resno ogrožena. Brezpilotne letalnike so namreč zaznali nad bolnišnico, elektrarno, rafinerijo nafte in vojaško ladjedelnico. Nemčija ob tem s prstom kaže na Moskvo, čeprav še ni predstavila prepričljivih dokazov, da za nedavnimi incidenti stoji Rusija.

Nemčija preiskuje, ali je v roj skrivnostnih brezpilotnih letalnikov, ki so se minuli teden pojavili nad nekatero njihovo kritično infrastrukturo, vpletena Rusija, poroča Telegraph. Drone so med drugim opazili nad regionalnim parlamentom zvezne dežele Schleswig-Holstein in rafinerijo nafte.

Drone so ob tem minuli četrtek opazili tudi nad vojaško ladjedelnico, ki pripada podjetju Thyssenkrupp, proizvajalcu vojnih ladij, kmalu zatem pa tudi nad bližnjo univerzitetno bolnišnico. O podobnem dogajanju poročajo tudi z območja elektrarne v Kielu in Severnobaltskega kanala, ki je vitalna evropska ladijska pot.

Ladjedelnica Thyssenkrupp
Ladjedelnica Thyssenkrupp FOTO: Profimedia

Iz internega vladnega dokumenta, ki ga navaja nemški časopis Der Spiegel, je razvidno, da naj bi upravljavci brezpilotnih letalnikov merili velikost kritične infrastrukture. Po navedbah naj bi droni leteli po vzporednih linijah.

Podobne aktivnosti z droni so sicer v minulih tednih zaznali tudi na Danskem, Norveškem, v Litvi in drugod. Notranja ministrica Schleswig-Holsteina Sabine Sütterlin-Waack je dejala, da so zaradi nedavnih incidentov v intenzivnem in stalnem sodelovanju z zvezno vlado in Bundeswehrom.

Schleswig-Holstein meji na Dansko, kjer so zaradi preleta neidentificiranih dronov minuli teden ustavili delovanje letališča v Københavnu. Podobno so droni povzročili zamude letov na letališču v Vilniusu v Litvi in na letališču v Oslu na Norveškem.

Kremelj je že zanikal kakršno koli vpletenost v "hibridne napade". Vendar pa so evropski voditelji kljub temu prepričani, da za nedavnimi vdori v njihov zračni prostor stoji prav Moskva. "Še vedno ne vemo, od kod prihajajo, vendar pa sumimo, da so povezani z Rusijo," je dejal nemški kancler Friedrich Merz.

Danska premierka Mette Frederiksen pa je poudarila, da "obstaja z evropskega vidika zgolj ena država, ki nam je pripravljena groziti, in to je Rusija". "Naš odziv mora biti odločen," je dodala.

Med razpravo o nadaljnji podpori Ukrajini in sankcijah proti Rusiji na vrhu Evropske unije, ki poteka na Danskem, bodo tako voditelji govorili tudi o zaščiti pred droni, ki bi varovala staro celino.

KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kick.your-ass
01. 10. 2025 20.05
Vsem je jasno da droni niso ruski.. vsaj 80% njih.
ODGOVORI
0 0
modelx
01. 10. 2025 20.04
včasih je bilo bolj normalno - bili so nlp-ji. to ti je sedaj enaka povezava kot med gripo in kovidom
ODGOVORI
0 0
detect
01. 10. 2025 20.02
+2
vidim da nimajo pojma kaj se dogaja na nebu. To so izvenzemeljske vesoljske ladje.
ODGOVORI
2 0
sannja5
01. 10. 2025 20.02
+1
To ni hec. Pripravljajo zaklonišča, obveščajo bolnice o sprejemu ranjencev spomladi, pošiljajo probne sms. Prodali so nas in pričakujemo lahko vse.
ODGOVORI
1 0
Quercus
01. 10. 2025 19.59
+8
A si res noben novinar ne zastavi osnovnih vprašanj: 1. Če so droni ruski, zakaj jih ne sestrelijo, ne navtralizirajo ali jim ne sledijo do izvora? 2. Če oblasti trdijo, da tega ne morejo storiti, se postavlja naslednje vprašanje. Zakaj Ukrajnci ( in pred kratkim tudi Poljaki) to lahko storijo, Nemci, Danci in Norvežani pa ne morejo? 3. Zakaj ti droni oddajajo svetlobo, da se jih ponoči ja na daleč opazi? 4. Zakaj teh super naprednih, neizsledljivih in neulovljivih dronov, ki lahko mimogrede letajo po nebu držav članic NATO-a Rusi ne uporabljajo tudi nad Ukrajinskim ozemljem? 5. Če teh "dronov" dejansko ni moč ne izslediti ne sestreliti, potem se postavlja naslednje loogično vprašanje: "Kaj za vraga se tuukaj dogaja?" Skratka dajmo malce več angažmaja vložiti v to zgodbo, spoštovani novinarji in novinarke. Javnost si zasluži bolj prepričljive odgovore.
ODGOVORI
8 0
Dragica Cegler
01. 10. 2025 19.59
+2
Kje so zdaj tisti pogumni jastrebi,ki pozivajo k vojni z Rusijo?Bojijo pa se enih drogov.
ODGOVORI
4 2
puspan
01. 10. 2025 19.57
-2
Dobro nas je Putin naplahtal Evropejce. Še bolj pa me čudi, da je med nami veliko rusofilov, ki trdijo, da je Evropa tista, ki ogroža nedolžno Rusijo.
ODGOVORI
2 4
SAME KLOBASE
01. 10. 2025 19.57
+2
Zopet napihujejo in pompajo ljudi.... Zdaj bo to kao ruska vohunsko akcija ki se pripravlja na napad Nemčije, v bistvo vse to sami delajo da bi imeli razlog za 3 svetovno vojno in razlog da zopet pokradejo denar in ga podarijo NATO za izgradnjo varovanega dronskega zidu.... To je prava mafija ki uničuje Evropo samo podkupljeni izdajalci vodijo EU
ODGOVORI
4 2
Minifa
01. 10. 2025 19.50
+4
Ne vedo še s kakšno propagando bi prepričali Evropejce, da naj se gredo rukzakat, ( prav smešni so ) Nemci morajo vedet, da Nemčija 39, leta in Nemčija danes je samo drek na palci.
ODGOVORI
5 1
modrook
01. 10. 2025 19.57
+1
Rus je bil zaveznik Nemcije '39- '41
ODGOVORI
3 2
abmam
01. 10. 2025 20.06
Ni bil zaveznik! Malo se izobrazi! Samo podpisali so sporazum o nenapadanju!!!
ODGOVORI
0 0
Ta pravi Slovenec
01. 10. 2025 19.47
+3
Nad Nemčijo so skrivnostni droni, ki ne vemo od kod prihajajo, nad Ukrajino pa se takoj ve, da so ruski, čudno kajne?
ODGOVORI
4 1
mito24
01. 10. 2025 19.46
+3
Pri vsej tej tehnologiji se naj lotijo proizvodne namerilnih pušk za lovljenje dronov nevem kaj čakajo.
ODGOVORI
3 0
Free_Palestine
01. 10. 2025 19.39
-3
Če bo Rusija napadla, bo Nemčija prva.
ODGOVORI
2 5
jebivoje
01. 10. 2025 19.39
+7
ni interesa ugotoviti čigavi so droni, jim je nekako v interesu obtožiti ruse
ODGOVORI
9 2
Monster_cat
01. 10. 2025 19.32
-3
Med razpravo o nadaljnji podpori Ukrajini in sankcijah proti Rusiji na vrhu Evropske unije, ki poteka na Danskem,........jasno je kdo stoji za tem !!
ODGOVORI
4 7
peglezn
01. 10. 2025 19.36
+3
aja? ja potem pa pokliči njihovo tajno službo in jim razloži. Pa povej, da je jasno.
ODGOVORI
6 3
