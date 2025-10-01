Skrivnostni droni nad nemško bolnišnico, rafinerijo nafte, vojaško ladjedelnico

Potem ko so minuli teden nad nemško zvezno deželo Schleswig-Holstein opazili večje število skrivnostnih dronov, je nemška vlada sporočila, da je njihova kritična infrastruktura vsak dan resno ogrožena. Brezpilotne letalnike so namreč zaznali nad bolnišnico, elektrarno, rafinerijo nafte in vojaško ladjedelnico. Nemčija ob tem s prstom kaže na Moskvo, čeprav še ni predstavila prepričljivih dokazov, da za nedavnimi incidenti stoji Rusija.

Nemčija preiskuje, ali je v roj skrivnostnih brezpilotnih letalnikov, ki so se minuli teden pojavili nad nekatero njihovo kritično infrastrukturo, vpletena Rusija, poroča Telegraph. Drone so med drugim opazili nad regionalnim parlamentom zvezne dežele Schleswig-Holstein in rafinerijo nafte. Drone so ob tem minuli četrtek opazili tudi nad vojaško ladjedelnico, ki pripada podjetju Thyssenkrupp, proizvajalcu vojnih ladij, kmalu zatem pa tudi nad bližnjo univerzitetno bolnišnico. O podobnem dogajanju poročajo tudi z območja elektrarne v Kielu in Severnobaltskega kanala, ki je vitalna evropska ladijska pot.

Ladjedelnica Thyssenkrupp FOTO: Profimedia icon-expand

Iz internega vladnega dokumenta, ki ga navaja nemški časopis Der Spiegel, je razvidno, da naj bi upravljavci brezpilotnih letalnikov merili velikost kritične infrastrukture. Po navedbah naj bi droni leteli po vzporednih linijah. Podobne aktivnosti z droni so sicer v minulih tednih zaznali tudi na Danskem, Norveškem, v Litvi in drugod. Notranja ministrica Schleswig-Holsteina Sabine Sütterlin-Waack je dejala, da so zaradi nedavnih incidentov v intenzivnem in stalnem sodelovanju z zvezno vlado in Bundeswehrom. Schleswig-Holstein meji na Dansko, kjer so zaradi preleta neidentificiranih dronov minuli teden ustavili delovanje letališča v Københavnu. Podobno so droni povzročili zamude letov na letališču v Vilniusu v Litvi in na letališču v Oslu na Norveškem.