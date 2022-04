Skrivnostni hepatitis potrdili tudi v devetih primerih v Italiji

Dečka so hospitalizirali zaradi težav z dihanjem in bolečin v spodnjem delu trebuha. Sprva so ga sprejeli v bolnišnico v mestu Prato v Toskani, potem ko se mu je stanje hitro poslabšalo in so jetrni testi potrdili, da gre verjetno za primer akutnega hepatitisa, pa so ga prepeljali v Rim.

Test na novi koronavirus je bil sicer negativen, ima pa deček veliko število protiteles, na osnovi česar zdravniki sklepajo, da je v preteklosti preživel okužbo z virusom sars-cov-2. Na italijanskem ministrstvu za zdravje so medtem potrdili, da so v državi zabeležili že več primerov akutnega hepatitisa pri otrocih, ki jih zdaj preučujejo. Akuten in hujši hepatitis pri otrocih je sicer nekaj novega in neobičajnega, zato obstaja sum, da gre za nov virus.