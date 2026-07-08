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Skrivnostni padec Boeinga: v manj kot minuti izgubil 1500 metrov višine

Islamabad, 08. 07. 2026 08.13 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
N.V.
Tovorno letalo K2 Airways Boeing 737-400

Pri obali Karačija v Pakistanu je izginilo tovorno letalo s petimi člani posadke. Pakistanske letalske oblasti so sporočile, da iskalna akcija še vedno poteka.

Prvi podatki o letu kažejo, da je 27 let staro predelano tovorno letalo družbe K2 Airways, ki je letelo iz Šardže v Združenih arabskih emiratih, po več nenadnih spremembah višine in nato strmem končnem spuščanju najverjetneje strmoglavilo v morje jugozahodno od Karačija, navaja portal za spremljanje letov Flightradar24.

Pakistanska uprava za letališča je sporočila, da so oblasti sprožile usklajeno iskalno-reševalno akcijo na morju, v kateri sodeluje več pristojnih služb, da bi našli pogrešano letalo, piše Guardian.

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Družba K2 Airways je sporočila, da sodeluje s pakistansko upravo za civilno letalstvo in drugimi državnimi organi. "Še naprej iskreno molimo za varnost naših sodelavcev," je letalski prevoznik zapisal na Facebooku.

Po navedbah pakistanske uprave za letališča je posadka letala med letom proti Karačiju sporočila težave z navigacijskim sistemom. Lokalna kontrola zračnega prometa je letalo poskušala preusmerjati, vendar so radarski sistemi tri minute pozneje pokazali, da letalo hitro izgublja višino, nato pa je bila komunikacija prekinjena. Po uradnih podatkih je bilo letalo takrat približno 287 kilometrov zahodno od Karačija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Podatki platforme Flightradar24 kažejo, da je letalo v manj kot minuti izgubilo približno 1524 metrov višine, nato pa se je v samo 30 sekundah ponovno povzpelo za okoli 1829 metrov, zatem pa začelo strmo padati z višine 11.141 metrov.

Zadnji poslani podatek je letalo postavil na višino približno 335 metrov nad morsko gladino, pri čemer je bila hitrost spuščanja približno 400 kilometrov na uro navzdol, kar pomeni izjemno strm in neobičajen spust.

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KOMENTARJI7

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a res1
08. 07. 2026 11.02
To preračunavanje metrov vam ne nekako ne gre.
Odgovori
0 0
NeXadileC
08. 07. 2026 10.27
Kadarkoli pijem iz flaške in z roko držim zamašek postrani, spomnem se na Ursulo von der Leyen.
Odgovori
+2
2 0
Bolfenk2
08. 07. 2026 10.23
Ni ga denarja, da bi poletel z Boingom. Samo dolj padajo. Simbol propada ameriškega imperija.
Odgovori
+4
4 0
Teleport
08. 07. 2026 10.28
Boing ga je naredil pred 27 leti. Vzdržuje ga pa letalska družba. Samo to je preveč zate
Odgovori
-1
0 1
NeXadileC
08. 07. 2026 10.23
Seznam potnikov?
Odgovori
0 0
Spijuniro Golubiro
08. 07. 2026 10.12
Ja kaku to
Odgovori
0 0
Deathstar
08. 07. 2026 09.32
RIP
Odgovori
+5
5 0
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