Skrivnostni padec Boeinga: v manj kot minuti izgubil 1500 metrov višine

Prvi podatki o letu kažejo, da je 27 let staro predelano tovorno letalo družbe K2 Airways, ki je letelo iz Šardže v Združenih arabskih emiratih, po več nenadnih spremembah višine in nato strmem končnem spuščanju najverjetneje strmoglavilo v morje jugozahodno od Karačija, navaja portal za spremljanje letov Flightradar24. Pakistanska uprava za letališča je sporočila, da so oblasti sprožile usklajeno iskalno-reševalno akcijo na morju, v kateri sodeluje več pristojnih služb, da bi našli pogrešano letalo, piše Guardian.

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Družba K2 Airways je sporočila, da sodeluje s pakistansko upravo za civilno letalstvo in drugimi državnimi organi. "Še naprej iskreno molimo za varnost naših sodelavcev," je letalski prevoznik zapisal na Facebooku. Po navedbah pakistanske uprave za letališča je posadka letala med letom proti Karačiju sporočila težave z navigacijskim sistemom. Lokalna kontrola zračnega prometa je letalo poskušala preusmerjati, vendar so radarski sistemi tri minute pozneje pokazali, da letalo hitro izgublja višino, nato pa je bila komunikacija prekinjena. Po uradnih podatkih je bilo letalo takrat približno 287 kilometrov zahodno od Karačija.

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