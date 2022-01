Skrivnostni pogovor o ribolovu v Piranskem zalivu med hrvaškima ministroma in izbranimi ribiči

V začetku tedna sta se v Umagu z več tamkajšnjimi ribiči na neformalnem srečanju sestala hrvaška kmetijska ministrica Marija Vučković in zunanji minister Gordan Grlić Radman. Kot poročajo hrvaški mediji, je bila ena izmed tem pogovora tudi pomorska meja v Piranskem zalivu. Navajajo, da naj bi bil izkupiček "tajnega" pogovora ideja, da bi slovenskim ribičem omogočili ribolov bližje hrvaški obali, hrvaškim ribičem pa bližje slovenski.

Več istrskih ribičev je potrdilo srečanje hrvaške kmetijske ministrice Marije Vučković, ministra za zunanje in evropske zadeve Gordana Grlića Radmana in ducata izbranih lokalnih ribičev. Glede na izvedbo sestanka v eni izmed umaških restavracij bi moral ta ostati tajen. Kot poroča več hrvaških medijev, ministrstvi o sestanku nista objavili nobenega javnega sporočila, nekateri udeleženci, ki so izvedbo sestanka sicer potrdili, pa o njem ne želijo razkriti nobene podrobnosti.

icon-expand Piranski zaliv FOTO: Aljoša Kravanja

A infromacije vseeno kapljajo v javnost. Tema sestanka naj bi bila namreč med drugim tudi pomorska meja v Piranskem zalivu. Po poročanju nekaterih naj bi se namreč pojavila ideja, da bi slovenskim ribičem omogočili ribolov bližje hrvaški obali, hrvaškim ribičem pa bližje slovenski. Slovenski ribiči bi lahko tako ribe lovili vse do Umaga, hrvaški ribiči pa bi imeli dovoljenje za ribolov do Kopra, ob tem pa bi jim bile odpisane tudi kazni "za ribolov na hrvaškem ozemlju", ki so jih več let prejemali od slovenske policije. A ti sklepi se zdijo marsikateremu ribiču sporni. Kot poroča hrvaški Glas Istre, je bilo na sestanku le okoli deset ribičev, drugi pa za sestanek sploh niso vedeli. Proti "škandaloznemu dogovoru" pa naj bi bil po besedah enega izmed lokalnih ribičev, Branka Stipaničića, le en ribič. Nekateri so medtem prepričani, da s tem Slovenija pogojuje vstop v schengensko območje.