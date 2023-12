Skrivnostni pogovor ob robu inavguracije: Zelenski in Orban iz oči v oči

Ob robu inavguracije novega argentinskega predsednika Javierja Mileia so kamere ujele tudi skrivnostni pogovor med madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. "Govoril sem čim bolj odkrito. Osredotočil sem se na evropske zadeve," je kasneje razkril Ukrajinec, o čem je tekla nit pogovora. Madžarska je namreč ena glavnih držav, ki nasprotuje pristopu Ukrajine k Evropski uniji. Ob tem pa je posebno svarilo namenil tudi ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba: "Če voditelji EU konec tedna ne bodo podprli začetka pogajanj o vstopu Ukrajine v EU, bo to imelo uničujoče posledice."

V Argentini je v nedeljo potekala inavguracija novoizvoljenega predsednika, kontroverznega Javierja Mileia, ki je v to južnoameriško državo privabila tudi številne svetovne politike. Med drugim sta se slovesnosti udeležila tudi madžarski premier Viktor Orban in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V dvorani sta voditelja držav sedela v isti klopi, ločeval ju je le predstavnik Ekvadorja, bok ob boku pa sta stala tudi na uradnem fotografiranju. Po koncu dogodka pa so ju kamere ujele tudi med skrivnostnim, pa tudi nekoliko razgretim pogovorom. Na spletu se je pojavil tudi posnetek njune debate med množico udeležencev v poslopju argentinske vlade. Podrobnosti pogovora sicer niso znane, a ukrajinski predsednik je kasneje na družbenem omrežju Telegram razkril okvirni del vsebine. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right "Ob robu inavguracije sem se čim bolj odkrito pogovarjal z madžarskim premierjem Orbanom. Jasno je, da je bil pogovor o naših evropskih zadevah," njegove besede povzema Kyiv Independent. Skrivnostni pogovor ob tem prihaja ravno pred vrhom EU, ki bo potekal 14. in 15. decembra, na katerem bodo voditelji odločali o začetku pogajanj za članstvo Ukrajine. Od vsega začetka obsežne ruske invazije na Ukrajino je sicer prav Madžarska večkrat ovirala dodeljevanje evropskih sredstev za Kijev ter ob tem nasprotovala tudi sankcijam proti Rusiji. Orban, ki s Kremljem vzdržuje tesne stike, prav tako Ukrajini ni poslal vojaške pomoči, svari pa tudi, da bo blokiral ukrajinski dostop do Evropske unije, razen če se vodje strinjajo, da bodo pregledali svojo celotno strategijo podpore. Madžar je večkrat poudaril prav to, da mora biti vsaka odločitev o nadaljevanju soglasna. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Orbanov predstavnik za javnost Bertalan Havasi je medtem potrdil srečanje med voditeljema. "V zvezi z vstopom Ukrajine v EU je Viktor Orban nakazal, da države članice Evropske unije nenehno razpravljajo o tem vprašanju," je dejal v sporočilu za javnost. Po poročanju portala The Independent je sicer Zelenski v nedeljo dejal, da se je po telefonu pogovarjal s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, da bi uskladila svoja stališča. "Računamo na pozitivno odločitev glede dodelitve 50 milijard evrov in začetka pogajanj o vstopu Ukrajine v EU," je dejal ter dodal, da mora Evropa odločno braniti svoje vrednote in enotnost. "Vem, da se lahko pri tem zanesemo na podporo gospe predsednice." Ukrajinski minister svari pred posledicami zavrnitve začetka pristopnih pogajanj Če voditelji EU konec tedna ne bodo podprli začetka pogajanj o vstopu Ukrajine v EU, bo to imelo uničujoče posledice, je danes ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov EU poudaril ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba. "Ne morem si predstavljati oziroma niti ne želim govoriti o uničujočih posledicah, če Evropski svet ne bo sprejel te odločitve," je pred odločanjem Evropskega sveta o začetku pristopnih pogajanj s Kijevom, ki bo na dnevnem redu vrha konec tedna, dejal Kuleba. "Mi smo naredili svojo nalogo, pričakujemo, da jo bo tudi Evropska unija," je povedal. Pojasnil je, da so ukrajinske oblasti v enem mesecu sprejele tri od štirih zakonov, ki jih je v priporočilu za začetek pogajanj o članstvu Bruselj zahteval do konca marca prihodnje leto. PREBERI ŠE Pred Kijevom prestregli več raket Med temi so ukrepi za izboljšanje pravic manjšin na področju jezika in izobraževanja, da bodo te v skladu s priporočili Beneške komisije. To je bila po besedah Kulebe tudi zahteva Madžarske, ki sicer ostro nasprotuje začetku pogajanj s Kijevom. O tem bo govoril tudi z madžarskim zunanjim ministrom Petrom Szijjartom, s katerim se bo sestal prvič po začetku ruske agresije na Ukrajino februarja lani. Pomen enotnosti v podpori Ukrajini pri njenem približevanju uniji je ob prihodu na zasedanje poudaril tudi visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell.