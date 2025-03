Skrivnostni preleti ruskih dronov nad raziskovalnim centrom EU v Ispri

Italijanska Ispra je ena od petih raziskovalnih lokacij Skupnega raziskovalnega središča EU poleg sedeža v Bruslju. Kampus gosti raziskovalce, specializirane na področju jedrske energije, varnosti, vesolja, trajnostnih virov in vesolja.

Med drugim raziskujejo tudi varnostne vidike brezpilotnih letalnikov. V zadnjem mesecu so raziskovalci s svojim eksperimentalnim sistemom za odkrivanje letečih objektov zaznali skrivnostne drone, ki so petkrat preleteli center, poroča Corriere della Sera. Bili naj bi ruske izdelave in opremljeni s kamerami ter digitalnimi instrumenti, ki omogočajo podrobno snemanje tarče.