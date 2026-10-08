Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Skrivnostni vdori v domove finskih politikov in 'presenečenje' na stranišču

Helsinki, 08. 10. 2026 07.07 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Ruski vohun

Ruski tajni agenti so znova na udaru. Finski poslaci jih namreč obtožujejo, da jim vlamljajo v domove in v njihovih straniščih pustijo "grdo presenečenje". Vsaj 20 finskih poslancev je že prijavilo skrivnostne vlome v domove, mnogi pa menijo, da gre za del ruskega načrta za zastraševanje.

"To je način, kako ruska obveščevalna služba pokaže, da so ljudje pod nadzorom, hkrati pa želi ustvariti zmedo ali vzbuditi zaskrbljenost," je dejal Ben Zyskowicz, vidni poslanec vladajoče desnosredinske Stranke nacionalne koalicije.

Ruske obveščevalne službe že dolgo uporabljajo vlome v domove poslancev in diplomatov kot eno od svojih taktik. Pri tej metodi agenti premikajo osebne predmete, odpirajo okna in nastavljajo alarme, da bi svoje tarče demoralizirali in zastraševali, piše Telegraph.

Ruski vohuni in agenti drugih držav z zloglasnimi obveščevalnimi službami naj bi bili prav tako znani po tem, da so urinirali v stranišča diplomatov in novinarjev, s čimer so želeli pokazati, da lahko vstopijo v njihove domove. In to kar že leta opisujejo novinarji in diplomati, se je zdaj začelo dogajati tudi finskim poslancem.

Ruski vohun
Ruski vohun
FOTO: Shutterstock

V morda najbolj znanem primeru je Wall Street Journal leta 2023 poročal, da je agent ruske zvezne varnostne službe (FSB) med obiskom višjega ameriškega uradnika v Rusiji pustil iztrebke v njegovem kovčku. Tudi Sarah Rainsford, nekdanja dopisnica BBC-ja iz Rusije je dejala, da so vohuni vstopili v njeno stanovanje in v stranišču pustili "velik iztrebek".

Zgodbo ima tudi Luke Harding, novinar Guardiana, ki je trdil, da so agenti FSB pogosto vlamljali v njegovo stanovanje v Moskvi. Ob enem od takšnih vdorov so za seboj pustili celo priročnik o spolnosti, kmalu zatem pa so ga leta 2011 izgnali iz Rusije.

Ameriški uradniki so leta 2014 poročali, da se proti njihovim diplomatom znova uporabljajo "protioobveščevalne taktike iz sovjetskega obdobja", med drugim rezanje avtomobilskih pnevmatik in več skrivnostnih vlomov.

Jussi Halla-aho, predsednik finskega parlamenta, je dejal, da se bo začela preiskava teh skrivnostnih vlomov. Povedal je, da so bili v stanovanjih politikov puščeni namigi, ki so nakazovali, da je bil nekdo tam, čeprav ni bilo znakov nasilnega vstopa in nič ni bilo ukradeno ali poškodovano.

"Ne morem natančno komentirati števila sumljivih primerov, ki jih poznamo, vendar jih je v vsakem primeru pomembno veliko," je dejal in dodal, da so se incidenti zgodili lani.

Ker je do parlamentarnih volitev na Finskem še šest mesecev, so oblasti zaradi morebitnih sabotaž ali kampanj vplivanja iz Kremlja v visoki pripravljenosti. Napetosti ob dolgi finski meji z Rusijo namreč ostajajo visoke.

Na vprašanje o incidentih je finski predsednik Alexander Stubb dejal: "Napad na poslanca je napad na demokracijo. Tega ne bi smeli dovoliti ali sprejeti v nobeni obliki ... Stojim ob strani vsakemu poslancu."

"Operativna psihologija"

Michael McFaul, nekdanji ameriški veleposlanik v Rusiji, se je med bivanjem v Moskvi pritoževal, da mu skoraj povsod sledijo, vdirajo v njegov elektronski predal in prisluškujejo njegovim telefonskim pogovorom. Strategija sega v čas hladne vojne v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je KGB razvil tako imenovano "operativno psihologijo".

Sovjeti so se zgledovali po agentih vzhodnonemške tajne policije Stasi, ki so se lotevali stanovanj disidentov, da bi ti začeli misliti, da se jim meša. Agenti so s sten odstranjevali slike ali eno vrsto čaja zamenjali z drugo, pri tem pa so svoje tarče večinoma pustili v prepričanju, da za nenavadnimi spremembami ne stoji Stasi. V enem posebej pretresljivem primeru so ženi ene od tarč poslali vibrator.

Nekatere žrtve so doživele živčni zlom ali si zaradi posledic celo vzele življenje. Jürgen Fuchs, pisatelj, ki ga je Stasi spremljal, je tehniko "Zersetzung" opisal kot "napad na človeško dušo". Pred smrtjo leta 1999 je bil prepričan, da ga je tajna policija namerno izpostavila sevanju, zaradi česar je zbolel za smrtonosnim rakom. Njegov sum je temeljil tudi na tem, da so v kratkem obdobju umrli trije disidenti zaradi podobnih redkih oblik levkemije.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
finska poslanci vlom fsb rusija

Po dveh smrtonosnih injekcijah se je zbudila: 'Kje sem in kdo ste vi?'

24ur.com 'Ponujeni sta nam bili dve možnosti: razkriti vse sorodnikom ali ohraniti skrivnost'
24ur.com Vedno več primerov aretacij ruskih vohunov
24ur.com Ruske operacije v Sloveniji: uporabljajo družbena omrežja in vse možne kanale
24ur.com Odlikovanje ruskih vohunov: gre za premišljeno provokacijo?
24ur.com V hekerskih incidentih naj bi sodeloval tudi izgnani ruski diplomat
24ur.com Moskva po izgonu diplomatov v aktivacijo 'spečih' celic in 'ilegalcev'
24ur.com Mreža profilov, ki deli rusko propagando: 'Rusi si želijo, da smo razdvojena družba'
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Severina pokazala mamo Ano in razkrila, zakaj ni mogla izbrati le ene fotografije
Ne pozabite na ta izlet čez mejo: za krompirjeve počitnice doživite nepozabno zabavo
Ne pozabite na ta izlet čez mejo: za krompirjeve počitnice doživite nepozabno zabavo
Kako kljub skrbi za otroke ohraniti iskriv odnos?
Kako kljub skrbi za otroke ohraniti iskriv odnos?
Hči bobnarja Siddharte pri 11 letih že navdušuje: osvojila je kar tri priznanja
Hči bobnarja Siddharte pri 11 letih že navdušuje: osvojila je kar tri priznanja
zadovoljna
Portal
V prosojni črni obleki je privabila vse poglede
Dnevni horoskop: Za eno znamenje postajajo čustva iz dneva v dan močnejša
Dnevni horoskop: Za eno znamenje postajajo čustva iz dneva v dan močnejša
Za gostejše lase ne prisega na draga olja, ampak na trik svoje babice
Za gostejše lase ne prisega na draga olja, ampak na trik svoje babice
Krilo, ki ga obožujejo tako 30- kot 50-letnice
Krilo, ki ga obožujejo tako 30- kot 50-letnice
vizita
Portal
Se spopadate z napihnjenostjo? Preprosti nasveti za lažjo prebavo
Možgani po 40. letu: kaj lahko naredite za ohranjanje spomina in kognitivnih sposobnosti
Možgani po 40. letu: kaj lahko naredite za ohranjanje spomina in kognitivnih sposobnosti
Imate pogosto to na krožniku? Telo vam morda sporoča, da potrebujete več sadja in zelenjave
Imate pogosto to na krožniku? Telo vam morda sporoča, da potrebujete več sadja in zelenjave
Študija razkriva, da smo se morda motili glede postenja pred krvnimi preiskavami
Študija razkriva, da smo se morda motili glede postenja pred krvnimi preiskavami
cekin
Portal
Za 10 dni dela ponujajo 8.900 evrov, letalske karte in hotel so brezplačni
Odšla sta brez prihrankov in brez znanja jezika. Štiri leta pozneje sta imela več kot 100.000 evrov
Odšla sta brez prihrankov in brez znanja jezika. Štiri leta pozneje sta imela več kot 100.000 evrov
Mnogi Slovenci sanjajo o tem koraku: preverite, katera država je najboljša za upokojitev
Mnogi Slovenci sanjajo o tem koraku: preverite, katera država je najboljša za upokojitev
Dobili so višjo plačo, nato pa dali odpoved. Razlog preseneča številne vodje
Dobili so višjo plačo, nato pa dali odpoved. Razlog preseneča številne vodje
moskisvet
Portal
Cesarica ga je prisilila v poroko: nato ju je zaprla v palačo iz ledu
Opazil jo je, a si ni upal pristopiti. Danes sta skupaj že več kot 20 let
Opazil jo je, a si ni upal pristopiti. Danes sta skupaj že več kot 20 let
Težave s spominom? To lahko zamenjamo za začetek demence
Težave s spominom? To lahko zamenjamo za začetek demence
Razkrila nenavadno zabavo: 500 ljudi, maske in orgija
Razkrila nenavadno zabavo: 500 ljudi, maske in orgija
dominvrt
Portal
Pokvarjen pralni stroj še ni za odpad: preverite, kdaj se ga splača popraviti
Angelina zapušča Hollywood, svoj neverjetni dvorec je prodala Madonni
Angelina zapušča Hollywood, svoj neverjetni dvorec je prodala Madonni
Življenje na podeželju? Luka Pangos: 'Več je odrekanja, kot si večina predstavlja'
Življenje na podeželju? Luka Pangos: 'Več je odrekanja, kot si večina predstavlja'
Gobarji, pozor: nevarnost, ki jo jeseni mnogi spregledajo
Gobarji, pozor: nevarnost, ki jo jeseni mnogi spregledajo
okusno
Portal
Gregor po velikem uspehu mislil na mamo: 'Vem, da bi bila ponosna name'
To niso običajni čokoladni piškoti: glavna sestavina vas bo presenetila
To niso običajni čokoladni piškoti: glavna sestavina vas bo presenetila
Popoln prigrizek, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
Popoln prigrizek, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
Kaj skuhati, ko se zunaj shladi: 7 kosil, ki pogrejejo in nasitijo
Kaj skuhati, ko se zunaj shladi: 7 kosil, ki pogrejejo in nasitijo
voyo
Portal
Totalna štala
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984