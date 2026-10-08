Skrivnostni vdori v domove finskih politikov in 'presenečenje' na stranišču

"To je način, kako ruska obveščevalna služba pokaže, da so ljudje pod nadzorom, hkrati pa želi ustvariti zmedo ali vzbuditi zaskrbljenost," je dejal Ben Zyskowicz, vidni poslanec vladajoče desnosredinske Stranke nacionalne koalicije. Ruske obveščevalne službe že dolgo uporabljajo vlome v domove poslancev in diplomatov kot eno od svojih taktik. Pri tej metodi agenti premikajo osebne predmete, odpirajo okna in nastavljajo alarme, da bi svoje tarče demoralizirali in zastraševali, piše Telegraph. Ruski vohuni in agenti drugih držav z zloglasnimi obveščevalnimi službami naj bi bili prav tako znani po tem, da so urinirali v stranišča diplomatov in novinarjev, s čimer so želeli pokazati, da lahko vstopijo v njihove domove. In to kar že leta opisujejo novinarji in diplomati, se je zdaj začelo dogajati tudi finskim poslancem.

Ruski vohun FOTO: Shutterstock

V morda najbolj znanem primeru je Wall Street Journal leta 2023 poročal, da je agent ruske zvezne varnostne službe (FSB) med obiskom višjega ameriškega uradnika v Rusiji pustil iztrebke v njegovem kovčku. Tudi Sarah Rainsford, nekdanja dopisnica BBC-ja iz Rusije je dejala, da so vohuni vstopili v njeno stanovanje in v stranišču pustili "velik iztrebek". Zgodbo ima tudi Luke Harding, novinar Guardiana, ki je trdil, da so agenti FSB pogosto vlamljali v njegovo stanovanje v Moskvi. Ob enem od takšnih vdorov so za seboj pustili celo priročnik o spolnosti, kmalu zatem pa so ga leta 2011 izgnali iz Rusije. Ameriški uradniki so leta 2014 poročali, da se proti njihovim diplomatom znova uporabljajo "protioobveščevalne taktike iz sovjetskega obdobja", med drugim rezanje avtomobilskih pnevmatik in več skrivnostnih vlomov. Jussi Halla-aho, predsednik finskega parlamenta, je dejal, da se bo začela preiskava teh skrivnostnih vlomov. Povedal je, da so bili v stanovanjih politikov puščeni namigi, ki so nakazovali, da je bil nekdo tam, čeprav ni bilo znakov nasilnega vstopa in nič ni bilo ukradeno ali poškodovano. "Ne morem natančno komentirati števila sumljivih primerov, ki jih poznamo, vendar jih je v vsakem primeru pomembno veliko," je dejal in dodal, da so se incidenti zgodili lani. Ker je do parlamentarnih volitev na Finskem še šest mesecev, so oblasti zaradi morebitnih sabotaž ali kampanj vplivanja iz Kremlja v visoki pripravljenosti. Napetosti ob dolgi finski meji z Rusijo namreč ostajajo visoke. Na vprašanje o incidentih je finski predsednik Alexander Stubb dejal: "Napad na poslanca je napad na demokracijo. Tega ne bi smeli dovoliti ali sprejeti v nobeni obliki ... Stojim ob strani vsakemu poslancu."

"Operativna psihologija"