Skrivnostno izginotje izletniške ladje: našli sedem od skupno 26 ljudi na krovu

Ladja Kazu 1 je plula v hladnih in razburkanih vodah na severu japonske prefekture Hokaido, ko je obalni straži danes poslala signal, da se potaplja, je sporočila japonska radiotelevizija NHK. Plovilo se je izgubilo na območju, ki je uvrščeno na Unescov seznam svetovne dediščine, izleti z ladjo pa so priljubljeni med turisti, ki upajo, da bodo na skalnatih plažah opazili kite, morske leve ter rjave medvede.

Kasneje so stik z ladjo izgubili, zato je obalna straža sprožila iskalno akcijo, v kateri sodelujejo helikopter in več čolnov. Predstavnik lokalne obalne straže je potrdil, da so reševalci oblikovali delovno skupino za reševanje in iskanje pogrešanih, ni pa želel potrditi drugih podrobnosti o nesreči.

Lokalni mediji so poročali, da je bilo na ladji 24 potnikov, med njimi dva otroka, in dva člana posadke.

Ladja je nazadnje oddajala signal na skrajnem severovzhodnem koncu otoka Hokaido, kjer se temperature ponoči gibljejo okoli ničle.