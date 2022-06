Skrivnostno izginotje v amazonskem pragozdu: aretirali še eno osebo

57-letni britanski novinar Dom Phillips in 41-letni brazilski raziskovalec Bruno Pereira sta izginila 5. junija. Nekaj njunih stvari, vključno z oblačili in prenosnikom, so našli v nedeljo.

Zvezna policija je prav tako sporočila, da je zasegla strelivo in veslo v vasi Sao Gabriel, kjer sta bila moška nazadnje opažena. Predmeti so bili odpeljani v forenzično analizo. Alex Perez , policijski preiskovalec, je dejal, da se Oseney da Costa de Oliveira "ni uprl aretaciji zaradi suma umora" . Aretirali pa so ga "na podlagi pričevanj prič, ki so oba osumljenca opazili na domnevnem prizorišču zločina" .

Phillips že več kot desetletje živi v Braziliji in je bil dolgoletni sodelavec časnika Guardian, piše BBC. V zadnjem obdobju je pisal knjigo o Amazoniji. Brazilec Pereira pa je raziskoval domorodna plamena v amazonskem pragozdu. Domačini, ki so bili v stiku z njim nekaj dni pred izginotjem, so povedali, da so Pereiri večkrat grozili zaradi kampanje proti nezakonitemu ribolovu na tem območju. Phillipsova sestra Sian pa je za BBC izjavila: "Mislim, da za vsem skupaj stoji neka hudodelska združba, verjetno povezana z nezakonitim ribolovom."

Phillips in Pereira sta potovala v regijo okoli opazovalne baze Funai in 3. junija prispela do jezera Jaburu, sta sporočila Zveza domorodnih organizacij doline Javari in Observatorij za človekove pravice izoliranih in nedavno kontaktiranih avtohtonih ljudstev. Par se je na povratno potovanje odpravil 5. junija zgodaj zjutraj in se ustavil v skupnosti Sao Rafael, kjer je Pereira načrtoval sestanek s tamkajšnjim voditeljem, da bi razpravljali o avtohtonih patruljah za boj proti intenzivnim invazijam, ki se dogajajo na njihovih ozemljih, je sporočila skupnost.

Ko vodja skupnosti ni prišel, sta se moška odločila, da nadaljujeta pot do Atalaia do Norte, kar je približno dve uri stran, so povedali. Nazadnje so ju opazili kmalu zatem v bližini skupnosti Sao Gabriel, ki je blizu skupnosti Sao Rafaela. Par je potoval v novem čolnu s 70 litrov bencina, kar je dovolj za pot, in je uporabljal satelitsko komunikacijsko opremo, so povedale skupnosti.

Ta raziskovalna ekspedicija Pereire in Phillipsa sicer ni bila njuna prva skupna odprava, saj sta strokovnjaka sodelovala že pred tem. Leta 2018 se je britanski poročevalec pridružil tudi uradu za zaščito domorodcev.