Skrivnostno letalo brez dovoljenja preletelo več evropskih držav

Dvosedežno letalo je brez dovoljenja preletelo sedem evropskih držav, nato pa ga je neznana posadka zapustila v Bolgariji, je sporočilo obrambno ministrstvo v Sofiji. Dvomotorno letalo beechcraft z dvema osebama na krovu ni imelo odobrenega načrta leta, njegovi transponderji so bili izklopljeni, posadke pa še niso našli.

Letalo je vzletelo iz Litve, preletelo Poljsko, Slovaško in Madžarsko, za kratek čas prečkalo Srbijo in nato Romunijo, preden je v sredo ob 19.09 po lokalnem času vstopilo v bolgarski zračni prostor, navaja bolgarsko obrambno ministrstvo.

Dve madžarski bojni letali gripen, dve ameriški letali F-16 in dve romunski letali F-16 so drugo za drugim prestregli neznano letalo in ga spremljali, dokler ni vstopilo v bolgarski zračni prostor. Bolgarske letalske sile niso takoj poslale lovcev, saj "letalo v nobenem trenutku ni veljalo za grožnjo," je novinarjem povedal obrambni minister Dragomir Zakov.

Letalo se je nato ustavilo v mestu Vidin ob Donavi na severozahodu Bolgarije zaradi oskrbe z gorivom, zapuščeno pa je bilo na starem letališču v bližini Targovišta na severovzhodu države.

Bolgarski notranji minister Bojko Raškov je novinarjem dejal, da je bil motor še vedno topel, ko so letalo našli, posadka pa je izginila in ostaja pogrešana, še piše AFP.