Skrivnostno 'Mesto' sredi puščave po več kot 50 letih odpira svoja vrata

"Mesto" se v puščavi Nevade v dolžino razteza več kot 2,4 kilometra, v širino pa skoraj kilometer. Spominja na razsežnost starodavnih najdišč, kot so egipčanski nabožni kompleksi, poroča CNN. Prvi obiskovalci se bodo lahko po njem sprehodili 2. septembra, več kot 50 let od začetka njegove gradnje. S tem bo najambicioznejši projekt umetnika Michaela Heizerja naposled le zaključen.

Sprva je gradnjo mesta financiral umetnik sam, a sčasoma so projekt podprli tudi številni vplivni zbiratelji, institucije in trgovci, ki so leta 1998 ustanovili fundacijo Triple Aught, ki bo tudi v prihodnje upravljala in ohranjala umetniško delo. Upravni odbor fundacije sicer poleg Heizerja sestavljajo še direktor Muzeja umetnosti okrožja Los Angeles Michael Govan, direktor Muzeja moderne umetnosti Glenn D. Lowry, zbirateljica in soustanoviteljica Glenstona Emily Wei Rales ter Gagosianova višja direktorica Kara Vander Weg.

Govan je dejal, da bi v preteklosti Heizerjev projekt primerjali z nekaterimi najpomembnejšimi starodavnimi spomeniki in mesti, a da ga lahko zdaj "primerjamo le s samim seboj". "Gre za umetniško delo, ki se zaveda naših prvinskih vzgibov, da gradimo in organiziramo prostor. A ob tem vključuje tudi našo sodobnost, zavedanje in refleksijo subjektivnosti človeškega doživljanja časa in prostora ter zgodovino civilizacij, ki smo jih zgradili," je pojasnil.

V prvem letu svojega odprtja bo mesto dostopno le za omejeno število obiskovalcev, ki se bodo morali pred prihodom tudi obvezno prijaviti.